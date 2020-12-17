Картину о великом футболисте Марадоне покажут в кинотеатрах в рамках проекта КАРО.Арт

Картину о великом футболисте Диего Марадоне впервые покажут в кинотеатрах в эксклюзивном формате в рамках проекта КАРО.Арт. 26 и 27 декабря фильм кинокомпании «Вольга» покажут в 1 зале киноцентра «Октябрь» в Москве, а также в Петербурге, Казани, Сургуте, Тюмени, Екатеринбурге и Самаре. 25 и 28 декабря показы пройдут в Калининграде.

Билеты доступны по ссылке.

Фильм «Диего Марадона» Азифа Кападиа стал участником конкурсной программы кинофестиваля в Каннах в 2019 году и заслужил 90-процентный рейтинг свежести на авторитетном сайте RottenTomatoes. Критики подчеркивают: «картина следует стандартам спортивной документалистики, но освещает тему с необычайной ясностью и глубиной». Феномен фильма в том, что он собран из 500 часов неопубликованных видеозаписей из персонального архива Марадоны при его непосредственном участии. Настоящая сенсация для тех, кто хочет прикоснуться к реальной истории культового бунтаря, мифу, сотворенному им самим.

Имена героев документальных исследований Кападиа неизбежно выносятся им в заголовки фильмов: ранее он снял оскароносную картину «Эми» про Эми Уайнхаус, а также фильм об одном из лучших гонщиков Формулы-1 Айртоне Сенне. И в случае с «Диего Марадона» метод режиссёра остается неизменен: он стремится в первую очередь раскрыть человечность гения, подойти к нему предельно близко. Именно поэтому фильм сможет заинтриговать не только футбольных фанатов, но и тех, кто не интересуется игрой.

«Диего Марадона» рассказывает о человеке, который выходит за рамки той арены, на которой он сделал себе имя. Это история бедного, необразованного парня из трущоб, чье ослепительное мастерство сделало его суперзвездой, даровав несметные богатства, всемирную известность и статус Бога. И все же ему не хватало сил, чтобы справиться с бременем известности. Хоть Марадона и терпит ряд поражений, он всегда сопротивляется.

«Не важно, сколько раз Диего падает, он все равно поднимается и продолжает бороться. Кто еще с таким же прошлым, как у него, мог прожить жизнь так, как он, и не пострадать? Он настоящий боец, и это история, которую я отчаянно хотел рассказать», – Азиф Кападиа, режиссер картины.

О ФИЛЬМЕ: На поле Диего Марадона был гением. За пределами поля к нему относились как к богу. Харизматичный аргентинец боролся за победу вопреки всему и привел «Наполи» к своему первому титулу в истории. Это было мечтой. Но за это пришлось заплатить свою цену… Диего мог делать все, что ему заблагорассудится, творить чудеса на поле, но время шло, и наступали темные дни.

Жанр: документальный, спорт, биография

Производство: Великобритания

Год выпуска: 2019

Продолжительность: 130 мин.

Дистрибьютор: Вольга

Режиссёр-постановщик: Азиф Кападиа

Продюсеры: Джеймс Гэй-Рис,Пол Мартин,Ракель Альварез, Джулиан Бёрд, Бил Бангэй, Лина Кайседо, Уилл Кларк, Фьяметта Луино, Олли Мэдден, Джордж Панк

Композитор: Антонио Пинто

КАРО.Арт – это специальный проект сети кинотеатров «КАРО» с уникальной репертуарной политикой: авторское, экспериментальное, классическое, культовое кино на языке оригинала с субтитрами. КАРО.Арт дает возможность посетить самые ожидаемые зрительские премьеры и принять участие в обсуждениях с известными деятелями искусства, увидеть актуальные фестивали, важные ретроспективы, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, эксклюзивный арт-прокат.

