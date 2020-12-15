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​В преддверии Нового года Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке

Льготная ипотека в Райффайзенбанке стала еще выгоднее

​В преддверии Нового года Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке

В рамках программы госсубсидий Райффайзенбанк снижает льготную ставку по ипотеке на 0,41 п.п. до 6,09%. Предложение действительно для приобретения жилья на первичном рынке. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны.

Подробнее можно узнать на raif.ru.


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Сегодня в 11:50, просмотров: 160, комментариев: 0
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