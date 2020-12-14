Страховые взносы можно делать через онлайн-бухгалтерию Райффайзенбанка

Клиентам онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка теперь доступен обновленный раздел для оплаты страховых взносов. В нем собрана вся необходимая информация об истории платежей, а также появилась возможность вручную добавить суммы взносов, уплаченных через другие банки. Теперь рассчитать сумму страховых взносов можно автоматически, а уплатить их в один клик. Раздел доступен в интернет-банке и в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн.

На основном экране появились прогресс-бары, показывающие, сколько взносов предприниматель оплатил в течение года в каждый из фондов – Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Теперь легко увидеть, сколько взносов осталось уплатить.

«При оплате обязательных взносов всегда важно соблюдать сроки, периодичность и помнить ранее внесенные суммы. Именно эти параметры лежат в основе простого и удобного раздела для учета страховых взносов в бесплатной онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка, – отмечает Мария Горенко, руководитель управления по работе с малым бизнесом Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка. – Мы непрерывно внедряем новые сервисы для предпринимателей. Главная цель этих обновлений – автоматизировать рутинные процессы, экономить время и деньги бизнеса. Важно, что все наши услуги доступны в онлайн-формате – в любом месте и в любое время наши клиенты могут оплатить страховые взносы, сформировать счет на оплату, получить кредит или открыть дополнительный счет. Такой подход отвечает требованиям времени, когда все больше представителей малого бизнеса выбирает дистанционное обслуживание».