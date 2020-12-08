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В каком виде должен быть сохранен сургутский Дом пионеров?

Музей 49.6%

Дом ветеранов 18.2%

Дом творчества юных 22%

Другое (в комментариях) 10.2%

Всего голосов: 236

Комментировать
4
31 декабря должен быть выходным?

Да 81%

Нет 14.4%

Не знаю 4.6%

Всего голосов: 263

Комментировать
0
Сколько времени у вас дома стоит ёлка?

Неделю 9.1%

До двух недель 13.9%

До трех недель 19.6%

До месяца 43.5%

Не ставлю ёлку 13.9%

Всего голосов: 230

Комментировать
0
Когда вы обычно начинаете украшать квартиру/дом к Новому году?

С конца ноября 8%

В начале декабря 16.1%

В середине декабря 33.7%

В конце декабря 33.7%

Не украшаю 8.5%

Всего голосов: 199

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0
Какую ёлку поставите дома?

Живую 18.4%

Искусственную 62.6%

Не буду ставить вообще 16.8%

Не знаю 2.2%

Всего голосов: 179

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0
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​Райффайзенбанк дарит кэшбэк по кредитной карте «110 дней»

Для новых клиентов Райффайзенбанк приготовил кэшбэк

​Райффайзенбанк дарит кэшбэк по кредитной карте «110 дней»

Новым клиентам, которые откроют кредитную карту Mastercard «110 дней» без процентов в декабре, Райффайзенбанк за каждую покупку от 1 000 рублей вернёт 100 рублей. Максимальная сумма кэшбэка — 4 000 руб. Обслуживание карты — бесплатно на весь срок.

«Декабрь — месяц не только предновогодних радостей, но дополнительных трат. Покупать подарки родным и близким будет ещё приятнее, если за них приходит кэшбэк. Мы рады помочь клиентам решать свои финансовые вопросы просто и с выгодой», — рассказал Михаил Зуров, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Райффайзенбанка.

Акция продлится до 31 декабря 2020 года включительно. Кэшбэк начислят отдельно за каждую покупку по карте до конца января 2021.

Под начисление кэшбэка не попадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности: это снятия наличных, переводы на другие карты и прочие квази-кэш операции, пополнения счетов (интернет провайдеров, мобильных операторов, электронных кошельков), оплата ЖКХ, страхования, штрафов, гэмблинг и лотерейных билетов, а также операции, которые попадают в категорию мошеннических или направлены на осуществление предпринимательской деятельности. Банк оставляет за собой право запросить у клиента подтверждение покупок.

Подробнее об акции можно узнать на raif.ru.


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Сегодня в 17:38, просмотров: 84, комментариев: 0
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