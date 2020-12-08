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В каком виде должен быть сохранен сургутский Дом пионеров?

Музей 49.6%

Дом ветеранов 18.2%

Дом творчества юных 22%

Другое (в комментариях) 10.2%

Всего голосов: 236

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3
31 декабря должен быть выходным?

Да 81%

Нет 14.4%

Не знаю 4.6%

Всего голосов: 263

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0
Сколько времени у вас дома стоит ёлка?

Неделю 9.1%

До двух недель 13.9%

До трех недель 19.6%

До месяца 43.5%

Не ставлю ёлку 13.9%

Всего голосов: 230

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0
Когда вы обычно начинаете украшать квартиру/дом к Новому году?

С конца ноября 8%

В начале декабря 16.1%

В середине декабря 33.7%

В конце декабря 33.7%

Не украшаю 8.5%

Всего голосов: 199

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Какую ёлку поставите дома?

Живую 18.4%

Искусственную 62.6%

Не буду ставить вообще 16.8%

Не знаю 2.2%

Всего голосов: 179

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​ВТБ Капитал Форекс уменьшил размер сделки для работы на FOREX

Минимальный размер сделки для работы на FOREX в ВТБ обновился

​ВТБ Капитал Форекс уменьшил размер сделки для работы на FOREX

ВТБ Капитал Форекс снизил минимальный размер сделки для торговли валютными парами на рынке FOREX, с 0,5 лота до 0,1 лота. Теперь можно торговать, выставляя заявку от 10 000 единиц базовой валюты. Это первое изменение из намеченных ВТБ Капитал Форекс на ближайшие полгода. Их цель – сделать российский рынок FOREX более доступным для розничных инвесторов, заинтересованных в работе с валютами, а также повысить качество и удобство предоставляемых компанией услуг и сервиса.

«Интерес населения к работе с финансовыми рынками растет, и мы стараемся его удовлетворить, сделать клиентский путь максимально простым и удобным. Снизив минимальный размер заявки, мы повысили удобство использования возможностей FOREX для диверсификации инвестиционного портфеля, сделали этот рынок более доступным. Мы сегодня видим спрос на торговлю валютными парами, видим перспективы роста этого рынка и надеемся, что приходя на него инвесторы будут выбирать надежных партнеров», - отметил Сергей Жаров, генеральный директор ВТБ Капитал Форекс.

ВТБ Капитал Форекс (входит в группу ВТБ) — один из четырех лицензированных форекс-дилеров России. Компания дважды становилась лауреатом премии «Финансовая Элита России» (2018, 2019 гг.) в номинации «Гран-при: Форекс-дилер года». Она является единственным форекс-дилером с рейтингом кредитоспособности Эксперт РА ruAA+ со стабильным прогнозом.

Клиентам ВТБ Капитал Форекс доступна круглосуточная торговля 5 дней в неделю, из любой точки мира через универсальную торговую платформу MetaTrader 5. Компания предлагает одну из самых широких линеек по валютным парам на российском рынке - доступны 24 пары, включая рублевые. Компания предоставляет клиентам качественную аналитику от ведущих специалистов ВТБ Капитал, ежедневные обзоры и комментарии по мировым финансовым рынкам. Комиссии при совершении торговых операций на рынке FOREX у ВТБ Капитал Форекс при этом отсутствуют.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 88, комментариев: 0
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