Коммерческую недвижимость можно будет приобрести с Банком УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ предлагает новый продукт «Бизнес Недвижимость» на приобретение строящейся или готовой коммерческой недвижимости. Кредит предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с годовой выручкой до 800 млн рублей включительно.

Для приобретения объектов на первичном рынке предлагается кредит на покупку строящейся или готовой нежилой недвижимости в многоквартирных домах в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях у аккредитованных Банком застройщиков для заемщиков, зарегистрированных в этих регионах.

Для приобретения объектов на вторичном рынке предлагается кредит на покупку готовой коммерческой недвижимости у физических и юридических лиц во всех регионах.

Сумма кредита – от 3 000 000 до 10 000 000 рублей (до 20 000 000 рублей для клиентов, ведущих свой бизнес и приобретающих недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях). Срок кредитования – от 2 до 7 лет. Минимальный первоначальный взнос – 30% (25% при приобретении недвижимости у застройщика). Процентная ставка – от 10,7%. Залог – приобретаемый объект недвижимости. Комиссия за выдачу кредита – 1% от суммы кредита, но не менее 15 000 рублей.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Кредит на инвестиционные цели под залог приобретаемого недвижимого имущества/прав (требований) по Договору участия в долевом строительстве. Требования: годовая выручка до 800 000 000 (восемьсот миллионов) российских рублей (включительно); при приобретении недвижимости у застройщика место ведения бизнеса в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, при приобретении недвижимости на вторичном рынке место ведения бизнеса в регионах присутствия Банка; срок фактического существования бизнеса не менее 12 месяцев. Для Заемщиков – юридических лиц обязательно поручительство физических лиц- учредителей, в совокупности владеющих долями в размере более 50% уставного капитала/акций; для Заемщиков – Индивидуальных предпринимателей обязательно поручительство супруги/супруга Заемщика (в случае если Заемщик не состоит в браке, то обязательно предоставление поручительства третьего лица). Проведение оборотов по расчетному счету Заемщика в Банке – ежеквартально не менее 35% от суммы Кредита.

Процентная ставка в диапазоне – 10,7% - 11,2% в зависимости от суммы кредитования. Процентная ставка увеличивается на 1% годовых до предоставления Заемщиком подтверждения о внесении в Единый государственный реестр недвижимости записи о государственной регистрации в пользу Банка ипотеки недвижимого имущества. Дополнительные расходы: страхование объекта недвижимости с момента получения Банком выписки из ЕГРН, подтверждающей внесение в ЕГРН записи о государственной регистрации права собственности Заемщика на объект нежилой недвижимости; комиссия за выдачу кредита (1% от Суммы Кредита/Лимита выдачи, но не менее 15 000 российских рублей); страхование жизни и здоровья.