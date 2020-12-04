Кредитный портфель СМБ в Югре превысил 12,6 миллиарда рублей

Кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам 9 месяцев 2020 года вырос на 12% и превысил 12,6 млрд рублей. Из них более 11,5 млрд рублей формирует кредитный портфель (рост с начала года − 23%). Объем привлеченных средств предприятий на 1 октября составил 9,9 млрд рублей.

Значительный объем кредитного портфеля ВТБ в ХМАО приходится на долю бизнеса в сфере транспорта и инфраструктурного строительства, а также торговые компании.

ВТБ принимает активное участие в реализации программ господдержки предпринимательства, а также реализует собственные меры для помощи среднему и малому бизнесу. Так, например, за отчетный период банк заключил соглашения с предприятиями региона по программе льготного кредитования со ставкой не более 8,5% (Программе №1764) на сумму 82 млн рублей. Портфель займов, выданных ВТБ по данной программе в Югре, с начала года вырос на 11% − до 165 млн рублей (на 1 октября).

По программам, направленным на помощь среднему и малому бизнесу в период пандемии COVID-19, подписано более 130 соглашений на сумму свыше 1,5 млрд рублей по программе кредитования на возобновление деятельности (Программе №696), 39 соглашений на 270 млн рублей по программе на выплату зарплат (Программе №422), а также реструктурировал действующие кредиты клиентов в рамках государственных и собственных программ на 94 млн рублей. Общий объем поддержки регионального бизнеса за 9 месяцев насчитывает 2 млрд рублей.

«Мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом округа, стремимся предоставить предпринимателям актуальные инструменты и помочь преодолеть все вызовы 2020 года. Поэтому мы особенно активно работаем в рамках льготных программ. Кроме того, ВТБ активно развивает линейку цифровых сервисов, и многие югорские компании уже успели оценить их скорость и удобство», − отметил Владимир Шевелев, управляющий ВТБ в ХМАО.

В 2020 году ВТБ запустил новые сервисы для среднего и малого бизнеса. Среди них открытие расчетного счета ИП за 20 минут в присутствии клиента, новый мобильный банк для предпринимателей ВТБ БизнесLite, мобильная бухгалтерия Цифра и другие. В сентябре предпринимателям также стало доступно новое приложение для приема платежей от физлиц ВТБ БизнесQR.