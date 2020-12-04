Безопасность полетов «Аэронавигации Севера Сибири» гарантируют «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» обеспечат безопасность полетов «Аэронавигации Севера Сибири». Когалымский филиал компании принял на себя обязательства по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей и электрооборудования пяти трансформаторных подстанций (ТП), отвечающих за надежную работу основных объектов навигации аэродрома Когалыма.

Теперь от энергетиков Когалымских электрических сетей напрямую зависит энергоснабжение ближнего и дальнего приводных радиомаяков, обзорного локатора и автоматического радиопеленгатора, которые «ведут» авиаборт на посадку. От их функционирования зависят не только точное приземление, но и жизнь и здоровье сотен пассажиров, находящихся на борту воздушного судна. Ежемесячно на когалымском аэродроме совершают взлет-посадку порядка двухсот вертолетов и самолетов.

В настоящее время энергетики провели оперативные осмотры, тепловизионный контроль, высоковольтные испытания и измерения оборудования трансформаторных подстанций и кабельных линий. Весь персонал прошел обучение и внеочередную проверку знаний по изменению состава эксплуатируемого оборудования и его основным техническим характеристикам.

Для компании «Россети Тюмень» сотрудничество с филиалом госкорпорации принесет дополнительную выручку более миллиона рублей.

«Этот договор – возможность привести эксплуатацию электрооборудования аэродрома к высоким стандартам ГК «Россети». Мы готовы брать на себя обязательства по обслуживанию электрооборудования и обеспечивать его надежную работу», – прокомментировал директор филиала «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети Рашид Имакаев.