Где можно изучать деловой английский язык?

Если у вас возникло желание или необходимость улучшить свой деловой английский или пополнить словарный запас, то стоит обратить внимание на данную статью. В ней мы расскажем о лучших интернет-ресурсах для этих целей.

В том случае, если вы владеете иностранным языком на определенном уровне, то эти ресурсы замечательно подойдут для усовершенствования своих знаний. С их помощью любой человек сумеет значительно подтянуть языковой уровень и начать легко общаться на любые профессиональные темы.

British Council

Этот ресурс поможет расширить знания в бизнес-тематике. Также тут вы найдете продвинутые тренинги для совершенствования навыков прохождения собеседований. Для пользователей доступны многообразные статьи и видео, а также специальные задания, которые позволяют глубже вникнуть в тематику.

BistroEnglish

Данный интернет-ресурс является одним из лучших для качественного и эффективного изучения бизнес-тематики на английском языке. Тут подготовлены короткие и емкие уроки, под руководством русскоговорящего преподавателя. Они представляют собой видеоролики, длительностью по 20 минут. Благодаря инновационному подходу, учащийся легко разберется как с профессиональным общением, так и с повседневными диалогами.

По окончанию этого курса вы сможете самостоятельно подготовить резюме, разработать и представить красочную презентацию, пройти собеседование, а также овладеете деловой перепиской и не только. Курс обучения подходит для людей с различными уровнями знания иностранного языка. Можно с уверенностью сказать, что BistroEnglish - идеальный инструмент для обучения.

Business English Pod

На этом сайте пользователь найдет больше 500 обучающих уроков, которые направлены на изучение делового английского. Все они доступны как в аудио, так и в видео в формате.

Материалы охватывают множество различных тем в сфере бизнеса. Среди которых есть интервью и переговоры по телефону, а также лексика, деловые встречи и презентации.

English Central

Здесь представлена подборка тематических занятий в видео формате. Рекомендовано осваивать по одному видео в день. Благодаря объему и качеству материалов, люди с разными уровнями знания языка сумеют легко найти что-то для себя по какой-то конкретной профессии.

Breaking News English

Занятия на данном интернет-ресурсе разработаны для тех, кто планирует улучшить восприятие устной речи и увеличить скорость чтения. Также, можно расширить словарный запас из деловых слов и фраз. На ресурсе несколько уровней, необходимо просто выбрать подходящий.

Не стоит забывать, что деловой английский необходим для успешной карьеры. Поэтому его изучение пригодится для получения более высокооплачиваемой должности, и даже возможности отправиться на работу за границу.

Представленные интернет-ресурсы помогут вам в совершенствовании своих познаний в течении 1-2 месяцев. Но без ежедневной работы над собой результата достичь невозможно.