Специалисты «Россети Тюмень» испытали бесперебойность энергоснабжения нефтеюганской районной больницы

«Россети Тюмень» проверили бесперебойность энергоснабжения нефтеюганской районной больницы, принимающей пациентов с COVID-19. В рамках противоаварийной тренировки нефтеюганские энергетики смоделировали экстренное подключение медучреждения к резервному источнику питания. В совместных учениях также приняли участие и сотрудники «Горэлектросети».

По легенде тренировки, из-за сложных погодных условий (сильных порывов ветра и тридцатиградусного мороза) нарушено энергоснабжение ковидного госпиталя. Стационарный дизель-генератор медучреждения не смог покрыть потребности больницы в электроэнергии, поэтому специалисты Нефтеюганских электрических сетей оперативно доставили резервный источник электроснабжения мощностью 200 кВт и запитали социально значимый объект. В учениях были задействованы 9 сотрудников филиала «Нефтеюганские электрические сети» и 3 единицы техники.

«Мы уделяем пристальное внимание контролю надежности электроснабжения объектов здравоохранения и всегда должны быть готовы к оперативному реагированию на нештатные ситуации, особенно сейчас в период пандемии. Для этого наши специалисты провели комплексный анализ энергооборудования больниц и регулярно проводят противоаварийные тренировки. Более того, в рамках таких мероприятий отрабатывается взаимодействие с и персоналом больницы, и с нашими коллегами из сторонней сетевой организации», – отметил и.о. первого заместителя директора – главного инженера филиала «Россети Тюмень» Нефтеюганские электрические сети Иван Игнатьев.

Заместитель главного врача нефтеюганской районной больницы Елена Данилова подчеркнула важность прошедшей противоаварийной тренировки: «Стационар на 160 коек, в том числе 6 реанимационных, буквально живет за счет электричества. Это электрическое оборудование в отделениях хирургии и анестезиологии и реанимации. Четкость и слаженность действий со стороны потребителей и поставщиков электроэнергии – залог безопасности жизни пациентов, находящихся в реанимации или на интенсивной терапии. В настоящее время стационар нефтеюганской районной больницы работает как инфекционный моногоспиталь по долечиванию пациентов со среднетяжелыми формами коронавирусной инфекции и пневмонии, и это тоже требует бесперебойного обеспечения электроэнергией».