16+
Логотип Сиапресс
USD  75,6151   EUR  91,3052  

Новости

Больше новостей
В каком виде должен быть сохранен сургутский Дом пионеров?
Комментировать
0
31 декабря должен быть выходным?
Комментировать
0
Сколько времени у вас дома стоит ёлка?
Комментировать
0
Когда вы обычно начинаете украшать квартиру/дом к Новому году?
Комментировать
0
Какую ёлку поставите дома?
Комментировать
0
Где вы планируете встретить Новый год?
Комментировать
0
Больше опросов

​Банк УРАЛСИБ предлагает программу накопительного страхования жизни «Достойное будущее» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»

Обеспечить себе достойное будущее можно с накопительным страхованием от «УРАЛСИБ Жизнь»

​Банк УРАЛСИБ предлагает программу накопительного страхования жизни «Достойное будущее» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»

Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу накопительного страхования жизни «Достойное будущее» от СК «УРАЛСИБ Жизнь», которая позволяет сформировать накопления к определенному сроку и обеспечить дополнительную поддержку в случае непредвиденных обстоятельств.

Клиент может выбрать комфортный для него срок страхования для формирования капитала (от 5 до 30 лет) и периодичность взносов (единовременно, раз в квартал, раз в полугодие, или раз в год). Минимальный взнос составляет 40 000 рублей в год. Также клиент выбирает размер фиксированной страховой суммы, максимальный размер которой составляет 1 млн рублей. Программа доступна клиентам в возрасте от 18 лет на дату заключения договора и до 65 лет на момент окончания договора.

Клиенты с премиальным обслуживанием могут выбрать формирование накоплений в рублях и в долларах США – при минимальных взносах 120 000 рублей в год или 2 000 долларов США в год.Размер фиксированной страховой суммы – до 5 млн рублей или 50 000 долларов США.

Программа «Достойное будущее» предусматривает повышенные страховые суммы. По окончании действия полиса, заключенного на срок от 10 лет в рублях с единовременной или ежегодной уплатой взносов, клиент получает до 115% от взносов (уровень страховой суммы по риску «Дожитие до окончания срока страхования» варьируется в зависимости от срока договора, периодичности уплаты взносов и валюты, нов любом случае составляет не менее 100% от суммы внесенных средств). При уходе застрахованного лица из жизни в результате несчастного случая – 110% от суммы взносов по договору с одновременной выплатой в размере 50% от суммы уплаченных взносов по риску «Уход из жизни по любой причине».

Кроме классических опций, которые клиент получает при оформлении полиса накопительного страхования жизни, в новую программу включен дистанционный сервис с телемедициной. Дополнительно в полисы на 5-10 лет включена безлимитная терапевтическая телемедицинская помощь, а также 3 консультации узкопрофильных специалистов в год, а в полисы на 10 и более лет к вышеперечисленному добавлены очные визиты к профильному врачу.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе НСЖ «Достойное будущее» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом СК «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ № 3987 и СЛ № 3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия), и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:54, просмотров: 126, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Денис Синенко: «Коронавирус научил нас любить себя и обращать на себя внимание» 4437
  2. ​Мусор раздора: сургутские дачники пожаловались заместителю прокурора округа на АО «Югра-Экология» 1892
  3. ​В Югре бизнесмена подозревают в мошенничество на 17 миллионов с казенным деньгами 1076
  4. ​Вызвать врача или бригаду скорой помощи теперь можно по единому номеру «122» 1013
  5. ​Владимир Путин проведет рабочую встречу с Александром Моором во время визита в Тобольск 954
  6. ​На итоговом конгрессе «Что будет дальше. Мой бизнес» бизнесменам вручат премию общественного признания 926
  7. ​Дороги, детсады и газ: Александр Моор провел личный прием граждан 850
  8. ​В Тюменской области запустили региональное приложение «Телемед-72» 834
  9. Югорские пациенты продолжают умирать от COVID-19 810
  10. Галина Угарова: «Бывших «росичей» не бывает» 805
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 18496
  2. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 11377
  3. ​В гараже «Сургутнефтепромхима» взорвалась емкость с соляной кислотой 5857
  4. ​В Югре введут новую крупную выплату на погашение ипотеки для части семей с детьми 4952
  5. Глава Нижневартовска заразился коронавирусом 4645
  6. ​Сургутянин прокатился по железной дороге на внедорожнике и угодил под тепловоз 4494
  7. Денис Синенко: «Коронавирус научил нас любить себя и обращать на себя внимание» 4437
  8. ​Вывести из тени и поддержать 4432
  9. В Югре несколько человек взломали дверь торгового центра, чтобы украсть банкомат 4424
  10. В Югре заблокировали экстремистский паблик 4229
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34821
  2. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 18496
  3. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 17273
  4. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 16976
  5. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13706
  6. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 12820
  7. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 12640
  8. Югра ужесточает карантинные меры 11481
  9. Житель Нефтеюганска потерял более 600 тысяч, желая заработать на купле-продаже иностранной валюты 11416
  10. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 11377

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика