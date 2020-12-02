Как приобрести квартиру в доме Severin с отделкой?

Возможность выбора отделки — подходящее решение для тех, кто хочет потратить на ремонт минимум времени и средств.

В доме «Severin», который строится в 30 микрорайоне, на выбор предлагают 3 варианта отделки.

Вариант А: Ремонт «под ключ». Застройщик берет на себя всю работу. Вам останется только расставить мебель и бытовую технику. Можно жить!

Вариант Б: Улучшенная предчистовая отделка. Застройщик выполняет большую часть работы. Вам остается самое приятное — выбор обоев, дверей и сантехники.

Вариант В: Предчистовая отделка. Квартира, полностью готовая к ремонту. Стены комнат, кухни, коридора, прихожей полностью готовы для оклейки обоями. Пол - наливной. Чистовую отделку квартиры вы выполняете самостоятельно.

Делать ремонт самому или приобрести жилье, уже готовое к заселению — выбирать только вам. Удобно, что стоимость ремонта от застройщика можно включить в сумму ипотечного кредита.

Каким будет ежемесячный платеж в этом случае, мы рассчитали на примере студии с двумя спальнями площадью 59,6 м²

Стоимость квартиры с отделкой А — 5 326 400 ₽

Процентная ставка — 4,5 %

Первоначальный взнос — 15 %

Срок кредитования — 20 лет

Ежемесячный платеж — 29 178 ₽

Такую сумму вы будете платить, если воспользуетесь ипотечным кредитом в «Промсвязьбанке».

При выборе любого из вариантов отделки с каждым клиентом индивидуально прорабатываются дополнительные возможности. Квартира с ремонтом – верное решение для тех, кто хочет заселиться сразу после получения ключей.

Узнать стоимость квартиры с другим видом отделки можно по телефону: 8(3462) 55-03-15