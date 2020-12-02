Новый магазин «Галамарт» откроется в Нижневартовске уже 5 декабря

Настоящий праздник ждет жителей Нижневартовска в субботу, 5 декабря: приходите в народный магазин «Галамарт» на праздничное открытие и берите любой второй товар всего за 1 рубль! Бытовая техника, разнообразные хозтовары, посуда, игрушки – можно будет с запасом приобрести все то, чего вечно не хватает дома, а заодно и подарков на Новый год прикупить. Адрес магазина: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 8, ТЦ «Грин Парк».

Теплые уютные пледы, изящные фарфоровые наборы посуды, сковороды, казаны и сотейники, тостеры, кофеварки, классные радиоуправляемые игрушки со сказочным дизайном – в «Галамарте» есть все это и намного больше этого. Без покупок уйти будет просто нереально, да и зачем?

Кроме того, в этот же день – 5 декабря - будет возможность получить и отличные подарки для дома от народного магазина в 18.00. Проведите выходной с пользой и отличным настроением!

До праздничного открытия сюда тоже имеет смысл зайти: по 4 декабря в магазине будут действовать специальные цены. Например, электрический чайник – 249 рублей, литая сковорода – 399 рублей, сушилка для белья – 449 рублей, утюгс отпаривателем – 349 рублей, дрель-шуруповерт – 1 049 рублей, а ЖК-телевизор LEBEN с диагональю 81 см – всего 5 999 рублей. Ну а 5 декабря приходите всей семьей на праздничное открытие исупервыгодный шопинг!

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 300 магазинов по стране. Для кого-то это «магазин у дома», для кого-то - «магазин для дома» или «магазин постоянных распродаж». Но одно неизменно: то, что «Галамарт» делает жизнь каждого человека легче и лучше. Изо дня в день. Ведь, помимо низких цен, здесь каждый день действуют акции, скидки и распродажи. Покупайте всегда выгодно и с удовольствием!

Адрес: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 8, ТЦ «Грин Парк».

Часы работы: 10.00-22.00

www.galamart.ru