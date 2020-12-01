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​Банк УРАЛСИБ стал лидером рейтинга самых выгодных программ рефинансирования

Рефинансировать кредиты выгоднее всего в Банке УРАЛСИБ

​Банк УРАЛСИБ стал лидером рейтинга самых выгодных программ рефинансирования

Банк УРАЛСИБ возглавил рейтинг самых выгодных программ рефинансирования потребительских кредитов, подготовленный порталом Выберу.ру. Первое место в рейтинге занял кредитный продукт УРАЛСИБа с процентной ставкой от 5,5% годовых. При подготовке рейтинга эксперты Выберу.ру проанализировали предложения российских банков из Топ-50 в октябре 2020 года и выбрали 20 лучших из них.

Минимальная процентная ставка по данному продукту, при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 5,5% годовых в рублях. Максимальная ставка по данному виду кредитования, при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 7,5% годовых в рублях.

Cумма кредита – от 100 000 до 2 000 000 рублей. Срок кредитования – от 13 до 84 месяцев. Рефинансирование от Банка УРАЛСИБ позволяет объединить любое количество кредитов в одном займе без комиссий и дополнительных платежей, снизить размер ежемесячного платежа, а также дополнительно получить наличные денежные средства. Для кредита на сумму до 300 000 рублей необходимы только два документа: паспорт и второй документ на выбор. Для получения кредита на сумму свыше 300 000 рублей предоставляется паспорт и документ, подтверждающий доход.

Подробную информацию по программе рефинансирования и другим продуктам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно узнать на сайте Банка, по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе Банка.

Кредит на потребительские нужды и на погашение действующих потребительских кредитов в сторонних банках. Требования: гражданство РФ, постоянная регистрация на территории РФ, стаж на последнем месте работы – от 3 месяцев, возраст заемщика – от 23 до 70 лет (максимальный возраст на момент окончания кредитного договора). При оформлении потребительского кредита минимальная ставка составляет от 5,5 % годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, минимальная ставка – от 16,9 % годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья / расторжения договора страхования жизни и здоровья. При оформлении потребительского кредита максимальная ставка составляет 7,5% годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, 18,6% годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья /расторжения договора страхования жизни и здоровья. В случае непредоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита на рефинансирование кредитов в сторонних банках, ставка по кредиту на рефинансирование может быть повышена на 5 процентных пунктов. Размер процентной ставки, сумма кредита (от 100 000 до 2 000 000 рублей для потребительского кредита с целью рефинансирования, от 100 000 до 3 000 000 рублей для потребительского кредита) и срок кредитования (от 13 до 84 месяцев) устанавливаются для каждого клиента индивидуально в зависимости от уровня риска клиента, категории клиента и цели кредитования (рефинансирование или стандартный кредит наличными). Дополнительные расходы: Страхование жизни и риска потери трудоспособности (добровольное). Комиссии при получении кредита наличными отсутствуют. Условия действительны на 19.10.2020. Не является публичной офертой.


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Сегодня в 15:59, просмотров: 128, комментариев: 0
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