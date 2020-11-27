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​Собственная квартира за 23 040 рублей в месяц. В каком доме?

Рассматриваем ежемесячные платежи по ипотеке в льготных программах

​Собственная квартира за 23 040 рублей в месяц. В каком доме?

Допустим, вы решили купить квартиру и рассматриваете только новостройки. Каким будет ежемесячный платеж по ипотеке с учетом существующих программ?

Для справки: Сегодня существует ряд льготных программ по ипотеке, благодаря которым можно приобрести жилье выгодно.

Ипотечные ставки в банках:

Сбербанк: ипотечная ставка от 4,7%, первоначальный взнос от 10%

Банк “Открытие”: ипотечная ставка от 4,7%, первоначальный взнос от 15%

Промсвязьбанк: ипотечная ставка от 4,5%, первоначальный звнос от 15%

СНГБ: ипотечная ставка от 4,8%, первоначальный взнос от 15%

Газпромбанк: ипотечная ставка от 5%, первоначальный взнос от 10%

ВТБ: ипотечная ставка от 5%, первоначальный взнос от 15%

Давайте рассчитаем примерную сумму платежа на примере студии с одной комнатой площадью 42,0 м² в доме «Severin». Этот дом строится в 30 микрорайоне Сургута.

Стоимость такой квартиры составляет 3 590 000 руб. Если вы воспользуетесь ипотечным кредитом в «Промсвязьбанке», то сумма ежемесячного платежа составит 23 040 руб.

Такая студия с одной спальней – отличный вариант для начала семейной жизни.

Главное преимущество этой квартиры – отсутствие бесполезного пространства.

При входе мы попадаем в прихожую, где выделена ниша под гардеробную. Здесь вы легко разместите все вещи. Пройдя немного вперёд и повернув направо, вы попадаете в кухню-гостиную. Её площадь позволяет организовать пространство так, чтобы вы комфортно могли отдыхать, готовить и принимать гостей. Из кухни-гостиной есть выход на лоджию с панорамным остеклением, где можно обустроить кабинет, творческий уголок или место для отдыха. Выбирать вам.

Отдельная спальня станет местом отдыха от суеты. Почитать книжку на любимой кровати и выспаться – что может быть лучше?

Записывайтесь на экскурсию по номеру +7 (3462) 27-06-33 и менеджер с удовольствием вам покажет другие варианты планировок, а также ответит на ваши вопросы.


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Сегодня в 16:38, просмотров: 183, комментариев: 0
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