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​СБП в Telegram: Райффайзенбанк и Invoice предоставили бизнесу возможность принимать платежи по QR-коду через бота

Систему быстрых платежей можно использовать в Telegram

​СБП в Telegram: Райффайзенбанк и Invoice предоставили бизнесу возможность принимать платежи по QR-коду через бота

Райффайзенбанк и компания Invoice провели интеграцию систем для подключения предприятий малого бизнеса к Системе быстрых платежей (СБП). Данное решение значительно упростит процесс подключения и использования СБП.

Теперь малый бизнес сможет принимать платежи по QR-коду и управлять счетами через Telegrаm-бота. Это одно из первых решений на российском рынке, которое позволит выставлять счета покупателям — генерировать QR-код на оплату — прямо со смартфона продавца.

Invoice является официальным партнером НСПК и вендором СБП. Компания предлагает готовые решения для бизнеса по приему безналичных платежей. Новый сервис позволит клиентам Райффайзенбанка подключить свои торговые точки к СБП, выбрав подходящее решение для онлайн- или офлайн-магазинов. Кроме того, в сервис уже встроена система лояльности Invoice, специально адаптированная под СБП и начисляющая бонусы в размере 2% от суммы покупки[i].

«Райффайзенбанк активно развивает сервисы по приему платежей по QR-кодам для компаний разных сегментов. Прием платежей через СБП существенно дешевле приема платежей по картам и удобнее наличных. Наше сотрудничество с Invoice дает дополнительные преимущества, такие как начисление бонусов, оплата через Telegram-бота. Мы считаем, что развитие сервисов будет и дальше способствовать росту оплат по СБП, и все больше компаний предпочтут именно этот способ приема платежей как наиболее удобный и продвинутый», — прокомментировал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка.

Invoice по умолчанию начисляет 2 % от суммы чека за каждую покупку через СБП, дополнительно ТСП может настроить бонусные алгоритмы по своему усмотрению или выбрать готовые решения для конкретной сферы бизнеса.


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Сегодня в 16:15, просмотров: 54, комментариев: 0
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