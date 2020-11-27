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Направление Стрит-фуд в Сургуте выходит на новый уровень

В Сургуте расширяется сеть кафе «Дядя Дёнер», кардинально отличающаяся от своих предшественников

Направление Стрит-фуд в Сургуте выходит на новый уровень
фото: Дядя Дёнер

За последние пару лет несмотря на ограничения, в Сургуте активно развивается индустрия общественного питания. Новые рестораны и доставки, стараются занять свою нишу и завоевать публику, под любые предпочтения аудитории.

Исключением не стало направление Стрит-фуд. Всем нам знакома повседневная беготня, когда буквально приходится есть на ходу, чтобы успеть все свои дела. Избирательность в выборе, к сожалению, уходит на второй план. Уличная еда не прихотлива! Простая в своем исполнении, сытная и недорогая, отлично позволяет сэкономить время. В Сургуте данный сегмент, имеет прямую ассоциацию с шаурмой, и уже долгие годы кардинальных перемен в этой нише не наблюдалось.

Все изменилось два года назад, когда в городе открылся филиал Новосибирской компании «Дядя Дёнер» который является самой большой сетью стрит-фуда в России! В 2018 году у компании «Дядя Дёнер» был абсолютный прорыв, так как сеть выросла до 128 точек, вышла на биржу, попала в шоу «Вечерний Ургант» и стала победителем престижного конкурса «Торговля России».

Почему дёнер, а не шаурма? Кто такой «Дядя Дёнер» и как уличная еда изменилась с их приходом, давайте разбираться.
Основная концепция сети заключается в стандартах качества и контроля продукции, в свою очередь дополнив её различными вариациями на любой вкус, чтобы вы могли по-настоящему оценить разнообразие уличной еды. Дёнер оказался универсальным блюдом, которое пришлось по вкусу городским жителям, причем создатели фирменной сети сознательно ушли от восточного названия «шаурма», окруженного негативным фоном, и нарекли свое блюдо менее известным словом «дёнер», которое употребляется в основном в Европе.

Богатый выбор продукции: 15 видов дёнера, 15 видов начинки, бургеры, снеки, салаты и супчики по приемлемой цене с качественными ингредиентами, такой уличную еду вы ещё не видели.

Только в нашем городе данная сеть представлена в совершенно другом формате кафе быстрого питания. Где помимо приятного интерьера и сервиса, меню расширено в двое и даже учтены пожелания клиентов, кто совершенно не ест мясо.
Первый филиал был открыт по адресу: Профсоюзов, 53 из-за своей удалённости и отсутствия возможности посетить заведение в шаговой доступности, было принято решение организовать доставку. 3000 тысячи заказов за первые полгода, дали большой импульс к дальнейшему росту компании, которая несмотря на трудности ограничений, продолжает расти.

На сегодняшний день еще одна точка открылась в самом сердце города, по адресу б-р Свободы, 2, чтобы продолжать радовать своих гостей. Яркий дизайн, удобное расположение, приятный интерьер, бесплатный wifi, стали прекрасным дополнением к широкому меню. Место, где все найдут свой уголок, чтобы провести время с друзьями или семьей, либо просто перекусить, не отрываясь от работы за чашечкой кофе. В начале декабря будет запущен новый сайт, который учтет все замечания и недочеты, что позволит по достоинству оценить продукт компании и познакомится с сетью, не выходя из дома!


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Сегодня в 15:52, просмотров: 109, комментариев: 0
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