Оборот российских театров снизился более чем наполовину, в ноябре выручка уменьшилась на 72 процента

Российские театры, для которых в ноябре в ряде регионов ввели новые ограничения по заполняемости залов, в ноябре потеряли в выручке 72% год к году. Оборот кинотеатров снизился на 58%, а музеи уменьшили выручку на три четверти. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

По данным эквайринга ВТБ, выручка российских театров за первые три недели ноября составила всего 365 млн рублей, это на 72% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество транзакций в театрах нынешней осенью сократилось в среднем на 70% к прошлому году.

Наиболее заметно ускорилось в ноябре падение выручки в музеях, прежде всего за счет музеев столицы, где с 13 ноября запрещены все выставочные, культурные, зрелищные и другие развлекательные мероприятия с участием зрителей. За первые две недели ограничений оборот московских музеев снизился сразу на 68% к предыдущим двум неделям и составил всего 2 млн рублей. Всего выручка музеев России, которые являются эквайринговыми клиентами ВТБ, в ноябре оказалась на три четверти меньше, чем в ноябре прошлого года, в то время как в сентябре-октябре выручка музеев снижалась не столь критично. Количество транзакций в музеях страны в ноябре снизилось на 73% к аналогичному периоду прошлого года.

«Меньше всего» от новых ограничений в Москве и регионах пострадали кинотеатры. Общее снижение оборота кинотеатров к прошлому ноябрю составило 58% - даже октябрь показывал худшие результаты по сравнению с прошлым годом (снижение выручки на 67%), а в сентябре выручка снизилась на 39% год к году. Подобными темпами снижалось и количество транзакций в кино.

Ситуация с выручкой учреждений культуры в целом по России оказалась примерно на том же уровне, что и в столице. Общий оборот российских музеев, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, в ноябре снизился на 75% год к году, а количество транзакций в них – на 73%. На 72% по выручке и на 73% по количеству транзакций «просели» театры, 58% в обороте и 53% в количестве посетителей потеряли кинозалы. Так же, как и в столице, ситуация заметно ухудшилась с сентября во всех сегментах.

«В сентябре-октябре нынешнего года выручка российских театров и кинотеатров показывала снижение примерно в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, но в ноябре пандемия повлияла на сферу культуры еще более радикально. Граждане сталкиваются с ограничениями по вместимости залов либо добровольно избегают мест скопления большого числа людей. Можно сказать, что традиционный «бум» новогодних культурных мероприятий в этом году отменяется, и альтернативой походам на кинопремьеру, популярный спектакль или выставку станут семейные праздники дома», - дает прогноз Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

Справка: Данные в исследовании основаны на показаниях эквайринговых терминалов ВТБ, установленных в учреждениях культуры на территории России, и оплате через их интернет-страницы.