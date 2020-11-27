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​«Грузовичкоф» запускает сервис в 50-м юбилейном городе

Сервис «Грузовичкоф» начнет работу в Сургуте

​«Грузовичкоф» запускает сервис в 50-м юбилейном городе

Сервис «Грузовичкоф», лидер в сфере малотоннажных грузоперевозок в Санкт-Петербурге, объявил о запуске сервиса в крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Сургуте.

С 30 октября жителям одного из старейших сибирских городов доступны качественные услуги по грузоперевозкам - квартирный, дачный переезд, экспедирование грузов, перевозка мебели, бытовой техники и других высоких и тяжелых предметов. При необходимости «Грузовичкоф» предоставляет команду «рабочих рук» — услуги профессионалов погрузо-разгрузочных работ. Опытные грузчики возьмут на себя все хлопоты переезда — надежно упакуют, аккуратно погрузят/выгрузят и вовремя доставят перевозимый груз.

Современный автопарк Сервиса «Грузовичкоф» в Сургуте обеспечивает оперативное исполнение заказов клиентов по грузоперевозкам любого типа и в любое время, сервис грузового такси работает 24/7. Ознакомиться с полным перечнем услуг и оформить заказ можно на сайте.

Количество осваиваемых городов Сервисом стремительно растет. Так, на начало 2020 года компания насчитывала 32 филиала в разных городах России, а уже к ноябрю «Грузовичкоф» повысил количество своих представительств до 50. В скором времени Сервис грузоперевозок начнет работу еще в десяти городах-спутниках Санкт-Петербурга и Москвы — Сосновый Бор, Волосово, Бокситогорск, Приозерск, Подпорожье, Лодейное Поле, Королев, Пушкино, Жуковский, Раменское.

Сегодня «Грузовичкоф» присутствует практически во всех крупных российских городах (Санкт-Петербург, Москва, Омск, Калининград, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Екатеринбург, Казань, а также многие другие). Ранее «Грузовичкоф» заявил о ближайшем открытии в областных городах России - Саратов, Краснодар, Пенза, Кострома, Ярославль. Помимо этого, компания имеет представительства и в крупнейших городах стран СНГ. В частности, клиентами Сервиса являются не только граждане России, но и Казахстана и Узбекистана.

Напомним, недавно «Грузовичкоф» совместно с «Таксовичкоф» объявили о новом этапе привлечения инвестиций, которые планируют направить на продвижение в регионах России, экспансию в страны СНГ и развитие новых услуг.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 126, комментариев: 0
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