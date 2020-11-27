Главное — кредитная ставка: на что смотрят россияне при покупке машины

Помимо выгодной ставки (значимо для 81% респондентов), при выборе кредита на покупку автомобиля россияне больше всего обращают внимание на минимальный пакет документов (6%) и возможность сделать всё онлайн (6%), показало исследование Райффайзенбанка. Для 4% оказалось важным отсутствие условий по КАСКО, а для 3% — скорость получения денег.

Интересно, что для петербуржцев более, чем для жителей других регионов, важен дистанционный сервис (11%) и менее значима ставка (73%). При этом быстрее всего кредитное решение принимают жители Перми: 15% готовы дать ответ в тот же день, а дольше всего — жители Самары: 48% требуется для этого больше недели.

Что же касается общего числа респондентов, то большинство (41%) собираются обдумывать кредитное предложение больше недели. В тот же день принять кредитное предложение готовы 7% опрошенных, а на следующий — 10%.

«Большинство клиентов взвешенно и ответственно подходят к выбору кредитного предложения. Это правильный подход. Но если решение принято, то от банка требется максимальная скорость и удобство в оформлении документов и выдачи денег. В Райффайзенбанке все работает именно так – 76% кредитов наши клиенты получают полностью онлайн. Оформить заявку и получить кредит можно в считанные минуты на сайте raif.ru или обратиться в отделение банка», – рассказывает Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Ранее Райффайзенбанк рассказывал, что половина россиян, планирующих покупку автомобиля, собирается приобретать его за счёт собственных накоплений и кредитных средств одновременно.Полностью на заёмные средства полагаются только 12% респондентов.

В онлайн-опросе участвовали порядка тысячи жителей пяти городов-миллионников, которые в ближайшее время планируют покупку автомобиля. Это мужчины и женщины (45% & 55%) преимущественно 26-45 лет. Ежемесячный доход больше половины респондентов составляет от 30 до 60 тыс. руб.