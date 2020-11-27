16+
Логотип Сиапресс
USD  75,4518   EUR  90,0291  

Новости

Больше новостей
При праздновании Нового года вы будете учитывать фактор пандемии коронавируса?

Да, очень 55.8%

Да, незначительно 22.1%

Нет 22.1%

Всего голосов: 199

Комментировать
0
Новогоднее убранство города должно быть сделано:

В конце ноября 35.4%

В начале декабря 27.1%

В середине декабря 30.2%

В конце декабря 7.3%

Всего голосов: 192

Комментировать
0
Больше опросов

​Райффайзенбанк выяснил, что важно для россиян при выборе кредита на покупку автомобиля

Главное — кредитная ставка: на что смотрят россияне при покупке машины

​Райффайзенбанк выяснил, что важно для россиян при выборе кредита на покупку автомобиля

Помимо выгодной ставки (значимо для 81% респондентов), при выборе кредита на покупку автомобиля россияне больше всего обращают внимание на минимальный пакет документов (6%) и возможность сделать всё онлайн (6%), показало исследование Райффайзенбанка. Для 4% оказалось важным отсутствие условий по КАСКО, а для 3% — скорость получения денег.

Интересно, что для петербуржцев более, чем для жителей других регионов, важен дистанционный сервис (11%) и менее значима ставка (73%). При этом быстрее всего кредитное решение принимают жители Перми: 15% готовы дать ответ в тот же день, а дольше всего — жители Самары: 48% требуется для этого больше недели.

Что же касается общего числа респондентов, то большинство (41%) собираются обдумывать кредитное предложение больше недели. В тот же день принять кредитное предложение готовы 7% опрошенных, а на следующий — 10%.

«Большинство клиентов взвешенно и ответственно подходят к выбору кредитного предложения. Это правильный подход. Но если решение принято, то от банка требется максимальная скорость и удобство в оформлении документов и выдачи денег. В Райффайзенбанке все работает именно так – 76% кредитов наши клиенты получают полностью онлайн. Оформить заявку и получить кредит можно в считанные минуты на сайте raif.ru или обратиться в отделение банка», – рассказывает Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Ранее Райффайзенбанк рассказывал, что половина россиян, планирующих покупку автомобиля, собирается приобретать его за счёт собственных накоплений и кредитных средств одновременно.Полностью на заёмные средства полагаются только 12% респондентов.

В онлайн-опросе участвовали порядка тысячи жителей пяти городов-миллионников, которые в ближайшее время планируют покупку автомобиля. Это мужчины и женщины (45% & 55%) преимущественно 26-45 лет. Ежемесячный доход больше половины респондентов составляет от 30 до 60 тыс. руб.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:18, просмотров: 127, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутянин прокатился по железной дороге на внедорожнике и угодил под тепловоз 2844
  2. ​Вывести из тени и поддержать 2715
  3. ​В Югре введут новую крупную выплату на погашение ипотеки для части семей с детьми 1950
  4. Глава Нижневартовска заразился коронавирусом 1920
  5. Сургутянин пять дней вкладывал деньги в мошенников: он потерял более двух миллионов 1389
  6. Станислав Валов: «Проблема ветхого жилья в Сургутском районе стоит не так остро, как раньше» 1322
  7. Помогать другим. Кому это надо? Давыд Глуховский // ONLINE 1321
  8. ​Врачам продлили выплаты за работу с больными COVID-19 947
  9. ​Из-за теплой погоды сургутяне встанут на коньки попозже 931
  10. ​Почти три четверти бюджета Югры будет направлено на социальные нужды 828
  1. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 13644
  2. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 10432
  3. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 10379
  4. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 7158
  5. Стали известны подробности захвата автобуса в Сургуте 6205
  6. Водителю Нивы, провалившейся под лед в Югре, грозит реальный срок 5642
  7. ​Бывший замглавы Сургута возглавил медучреждение Югры 5086
  8. ​В гараже «Сургутнефтепромхима» взорвалась емкость с соляной кислотой 4742
  9. В Нефтеюганске зарезали мужчину из-за мусора 4525
  10. ​Ночной пожар в Югре унес жизни нескольких человек 4335
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34682
  2. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 20051
  3. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 15629
  4. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 14623
  5. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 14004
  6. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 13644
  7. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13596
  8. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 13182
  9. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 12623
  10. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 11701

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика