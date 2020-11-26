Средства дольщиков для строительства домов теперь не используются

С 1 июля 2019 года все застройщики перешли от долевого строительства к проектному финансированию. Это значит, что теперь средства дольщиков для возведения домов больше не используются. Сделки по покупке квартир в новостройках заключаются по-новому: покупатель перечисляет деньги не на расчетный счет застройщика, а на специальный эскроу-счет.

Он предназначен для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. При этом покупатель не платит за его открытие и обслуживание. Проценты на размещённые средства не начисляются. Банк, в котором открыт такой счет, вознаграждения не получает.

Средства на эскроу-счёте хранятся до тех пор, пока застройщик не сдаст дом в эксплуатацию. А также пока хотя бы один из дольщиков не оформит право собственности на квартиру.

Таким образом, в течение всего срока строительства застройщик доступа к деньгам не имеет. В случае прописанных в договоре обстоятельств, средства вернутся покупателю в полном объеме.

Что это значит? Сделки для покупателей недвижимости теперь ещё безопаснее.

1 ноября стартовали продажи дома «Severin», где вы можете приобрести квартиру с использованием эскроу-счёта.

«Severin» — это шестнадцатиэтажный двухподъездный дом с закрытой территорией двора и камерами видеонаблюдения. Он строится в тихом месте 30 микрорайона вдали от дороги.

Особенность проекта заключается в оформлении придомовой территории. Собственный мини-парк во дворе, а также многофункциональные детские площадки, которые разделены по возрастам и оборудованы безопасным резиновым покрытием.

В доме представлен 33 вида планировок. В зависимости от потребностей вы можете выбрать функциональную студию или студию с одной, двумя и тремя комнатами.

Больше информацию по объекту вы можете получить по телефону: +7 (3462) 55-03-15 или на сайте застройщика ssthm.ru