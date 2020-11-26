Как взять кредит в банке — изучаем условия

Взять кредит наличными в банке - самый распространенный способ решения финансовых проблем среди россиян. Денежные средства выдаются на самые разные нужды:

ремонт жилья;

обучение;

отдых;

другие цели.

Предложенный перечень не является полным и составляет типичный список причин, побуждающих обращаться, например, в «Тинькофф». Предлагаются самые разные условия предоставления займов в наличной форме. Важно помнить: имея дело с гражданами, не занимающимися предпринимательской деятельностью, банки должны принимать во внимание закон о потребительском кредите и других актов.

Обязательные пункты соглашения

Условия займа должны включать:

срок заимствования - период, в течение которого клиент обязан выплатить весь долг, включая проценты;

сумма – величина денежных средств, которые готовы выдать клиенту;

процентная ставка – рассчитывается индивидуально в рамках конкретного продукта и в зависимости от кредитной истории клиента;

полная стоимость – тело долга, проценты, другие платежи в пользу банка или предусмотренные платежи в пользу третьих лиц за обязательные услуги в пользу третьих лиц.

Из чего рассчитывается стоимость долга

По закону на стоимость кредита влияют: основная сумма и начисления по процентам, а также платежи:

по иным условиям, если согласие на них связано с преференциями по предоставления займа;

за выпуск и обслуживание счета и карты;

в пользу страховой компании, если выплаты при наступлении страхового случая полагаются должнику или его близкому родственнику;

за услуги страховой компании, если согласие на них подразумевает преференции.

Что не входит в оценку

Здесь перечень платежей короче:

за услуги, связанные с законом, а не с условиями соглашения;

штрафы, пени за неисполнение или недобросовестное исполнение условий;

за услуги, предусмотренные соглашением, но их величина зависит от поведения должника (он не ограничен графиком и размером отчислений);

за услуги, которые не дают право на льготные условия, и у клиента есть право отказаться от них в течение 14 суток со дня выдачи денег.

Требования к заемщику

Перечень стандартный:

наличие действительного российского паспорта;

постоянная или временная регистрация места проживания;

справка о доходах (её предоставление желательно);

возраст потенциального заемщика от 18 до 70 лет.

Банк учитывает состояние кредитной истории человека. Все эти факторы определяют одобренную сумму первого займа.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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