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​Закон о кредите наличными

Как взять кредит в банке — изучаем условия

​Закон о кредите наличными

Взять кредит наличными в банке - самый распространенный способ решения финансовых проблем среди россиян. Денежные средства выдаются на самые разные нужды:

  • ремонт жилья;
  • обучение;
  • отдых;
  • другие цели.

Предложенный перечень не является полным и составляет типичный список причин, побуждающих обращаться, например, в «Тинькофф». Предлагаются самые разные условия предоставления займов в наличной форме. Важно помнить: имея дело с гражданами, не занимающимися предпринимательской деятельностью, банки должны принимать во внимание закон о потребительском кредите и других актов.

Обязательные пункты соглашения

Условия займа должны включать:

  • срок заимствования - период, в течение которого клиент обязан выплатить весь долг, включая проценты;
  • сумма – величина денежных средств, которые готовы выдать клиенту;
  • процентная ставка – рассчитывается индивидуально в рамках конкретного продукта и в зависимости от кредитной истории клиента;
  • полная стоимость – тело долга, проценты, другие платежи в пользу банка или предусмотренные платежи в пользу третьих лиц за обязательные услуги в пользу третьих лиц.

Из чего рассчитывается стоимость долга

По закону на стоимость кредита влияют: основная сумма и начисления по процентам, а также платежи:

  • по иным условиям, если согласие на них связано с преференциями по предоставления займа;
  • за выпуск и обслуживание счета и карты;
  • в пользу страховой компании, если выплаты при наступлении страхового случая полагаются должнику или его близкому родственнику;
  • за услуги страховой компании, если согласие на них подразумевает преференции.

Что не входит в оценку

Здесь перечень платежей короче:

  • за услуги, связанные с законом, а не с условиями соглашения;
  • штрафы, пени за неисполнение или недобросовестное исполнение условий;
  • за услуги, предусмотренные соглашением, но их величина зависит от поведения должника (он не ограничен графиком и размером отчислений);
  • за услуги, которые не дают право на льготные условия, и у клиента есть право отказаться от них в течение 14 суток со дня выдачи денег.

Требования к заемщику

Перечень стандартный:

  • наличие действительного российского паспорта;
  • постоянная или временная регистрация места проживания;
  • справка о доходах (её предоставление желательно);
  • возраст потенциального заемщика от 18 до 70 лет.

Банк учитывает состояние кредитной истории человека. Все эти факторы определяют одобренную сумму первого займа.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.


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Сегодня в 10:30, просмотров: 42, комментариев: 0
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