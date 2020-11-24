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​ВТБ тестирует лицевую идентификацию клиентов в офисах

Клиентов ВТБ в офисах будут узнавать в лицо

​ВТБ тестирует лицевую идентификацию клиентов в офисах

ВТБ совместно с компанией «Ростелеком» тестирует проект по лицевой идентификации розничных клиентов в отделениях банка. Верификация проводится на входе, во время навигации по залу и при обслуживании на фронт-линии. Технология позволит повысить безопасность проведения операций и сократит время обслуживания клиентов. Распространение проекта на всю сеть планируется в 2021 году.

В настоящее время ВТБ совместно с компанией «Ростелеком» планирует и другие проекты с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). Среди них – использование лицевой биометрии розничных клиентов для подтверждения более рисковых операций и тестирование биоэквайринга в магазинах «Лента».

Биометрический эквайринг существенно упростит обслуживание клиентов, сократит время ожидания в очереди и сделает процесс оплаты на кассе максимально безбарьерным. Это позволит посетителям еще удобнее оплачивать покупки в кассах самообслуживания, а также сократит затраты магазинов.

«Мы планируем использовать различные способы сбора и использования биометрических слепков в банке. Уже сейчас, с согласия клиента, мы собираем его голос и используем для последующей верификации в контактном центре. В итоге повышается безопасность осуществления операций и сокращается время обслуживания. В перспективе биометрическая верификация будет использоваться во всех каналах банка для увеличения лимитов по операциям клиентов, предоставлению новых услуг и повышению безопасности», - отметил Григорий Сальников, начальник управления «Единая клиентская идентификация» ВТБ.


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Сегодня в 15:10, просмотров: 129, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:50
Это излишне. Банки много себе позволяют. Единственный документ удостоверяющий личность, который может потребовать банк, это паспорт. А все идентификации, в том числе лицевой биометрии, незаконны. Ещё может использовать спецслужбы: МВД и ФСБ. Пусть уж лучше доставляют ещё еду клиентам. Но использование спецсредств против личности, это нарушение его прав на изображение. Они могут попасть а руки криминала. И что тогда? Господин Костин? Как будуте возмещать ущерб?

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