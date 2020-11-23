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​ВТБ нарастил выдачи ипотеки в Югре в 1,5 раза

В 2020 году ипотеку в ВТБ взяло в полтора раза больше югорчан, чем в прошлом

​ВТБ нарастил выдачи ипотеки в Югре в 1,5 раза

По итогам десяти месяцев 2020 года ВТБ достиг рекордных показателей по выдачам ипотеки в Ханты-Мансийском автономном округе.

За январь-октябрь 5 тысяч югорских семей получили в банке жилищные кредиты на общую сумму 13,4 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, и на 15% больше объема продаж за весь 2019 год. В том числе около 400 сделок на 1,3 млрд рублей проведены в рамках льготной госпрограммы для приобретения жилья в новостройках.

Осенью спрос на ипотеку достиг пиковых значений и впервые превзошел показатели марта-2020. Так, в сентябре ВТБ выдал в регионе ипотеку на 1,7 млрд рублей, а в октябре – на 1,8 млрд рублей, что на текущий момент является рекордом для 2020 года. Средний размер жилищного займа в 2020 году насчитывает 2,7 млн рублей.

Ипотечный портфель ВТБ в ХМАО с начала года увеличился на 25% – до 30,4 млрд рублей (по состоянию на 1 октября). Это обеспечило заметный рост розничного кредитного портфеля, который составляет 52,6 млрд рублей (+15%). Также в его структуре вырос и объем кредитов наличными – до 19,1 млрд рублей (+7%).

Суммарно за три квартала 2020 года югорчане оформили в ВТБ розничные кредитные продукты всех видов на 19,3 млрд рублей, что на 20% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Помимо ипотеки, банк выдал кредиты наличными на 7,1 млрд рублей и автокредиты на 626 млн рублей.

Портфель привлеченных средств ВТБ в округе динамично растет – на 1 октября он достиг 41 млрд рублей, увеличившись с начала года на 23%. Основным драйвером здесь стал высокий интерес клиентов к инвестиционным продуктам, на которые приходится уже около трети портфеля. С начала года объем вложений югорчан в данные инструменты вырос на 72% — до 12,8 млрд рублей.

Аналогичный тренд банк фиксирует и по направлению PrivateBanking: за девять месяцев 2020 года портфель инвестпродуктов в этом сегменте вырос на 42% — до 7,2 млрд рублей. В целом объем средств югорских VIP-клиентов под управлением ВТБ увеличился на 24% и достиг 13,4 млрд рублей.

Владимир Шевелев, управляющий ВТБ в ХМАО, отметил: «Ипотека сегодня рекордно доступна и проста в оформлении, что обеспечивает высочайший спрос как на новые жилищные займы, так и на рефинансирование действующих. Мы фиксируем рекордные значения выдач, при этом они могут еще вырасти в предновогодних ноябре-декабре, когда активность на рынке недвижимости традиционно выходит на пик. Что касается вложений средств, то мы видим, что жители округа все чаще предпочитают накопительные счета, а также инвестиционные продукты».


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Сегодня в 16:15, просмотров: 87, комментариев: 0
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