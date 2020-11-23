16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7600   EUR  89,9347  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Райффайзенбанк: 54% жителей крупных городов готовы рассмотреть самозанятость в горизонте пяти лет

Больше половины жителей крупных городов готовы работать на себя

​Райффайзенбанк: 54% жителей крупных городов готовы рассмотреть самозанятость в горизонте пяти лет

Согласно результатам опроса, проведенного Райффайзенбанком, 54% жителей крупных городов готовы рассматривать переход на самозанятость в течение следующих пяти лет. В опросе приняли участие 5 тыс. человек, которые работают в крупных и средних компаниях в 9 городах России.

Среди тех, кто готов рассмотреть работу на себя в формате фриланса или самозанятости, 51% планирует работать по текущей специальности, 43% — поменять сферу деятельности и получить дополнительное образование, 4% — перейти на внештатную работу в текущей компании. Готовность работать в своей сфере деятельности коррелирует с тем, что самым важным качеством для профессионального успеха 71% опрошенных считают высокий профессионализм в своей области. Это одно из двух качеств, которое отметило как значимое для успешного построения карьеры большинство респондентов. Вторым стали высокие навыки самоорганизации и тайм-менеджмента – незаменимым их назвали 54% опрошенных.

“Результаты проведенного нами опроса говорят о значимости самостоятельности в профессиональной реализации, и о том, как важна для людей свобода действий, — рассказал руководитель управления по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч. — Профессионализм – одна из наших корпоративных ценностей, и мы создаем среду, в которой каждый человек может самостоятельно находить оптимальные решения для достижения качественного результата. Мы делаем большой упор на автономности команд, что дает возможность быстро принимать решения в ответ на меняющиеся требования рынка”.

Райффайзенбанк стал одной из первых организаций в России, которая начала перестраивать работу во фреймворке LeSS, предполагающем гибкий подход к разработке продуктов. Сейчас в банке более 90 автономных Agile-команд.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:12, просмотров: 83, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В России вырастут цены на услуги ЖКХ 1212
  2. Четыре жителя Сургута и Нижневартовска отравились выхлопными газами: их тела нашли родственники в гаражах 922
  3. ​Аномальное явление: лед по Оби плывет, как весной 690
  4. ​COVID-19. Коротко о важном 638
  5. Сургутского библиотекаря, укравшего у студентов более 800 тысяч, посадили на четыре года 599
  6. ​«Мы не проявим глупость во второй раз»: Билл Гейтс ждет новую пандемию 546
  7. ​В Нефтеюганске на пожаре пострадали два человека 544
  8. ​Плохой перекресток: на Студенческой в Сургуте произошла авария с пострадавшим 528
  9. Опасное развлечение: сургутяне бесстрашно выходят на тонкий речной лед 526
  10. Пять югорчан скончались накануне из-за коронавируса 473
  1. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 10011
  2. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 9660
  3. Двух сургутянок изнасиловали парни, которых позвали чинить дверную ручку 7532
  4. Стали известны подробности захвата автобуса в Сургуте 5576
  5. ​Югорский росгвардеец по ошибке стал героем «Пикабу» 5528
  6. ​Омич пойдет под суд за продажу в Пыть-Яхе ядовитого алкоголя 5509
  7. Водителю Нивы, провалившейся под лед в Югре, грозит реальный срок 5289
  8. В Сургуте водитель сбил женщину, переходившую дорогу. Она скончалась до приезда медиков 4890
  9. ​Сургутские автомобилисты получают штрафы за несовершенные нарушения ПДД 4667
  10. ​Бывший замглавы Сургута возглавил медучреждение Югры 4666
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34560
  2. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19974
  3. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15738
  4. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 14526
  5. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 14441
  6. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13853
  7. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13520
  8. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 13095
  9. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 12480
  10. Югра ужесточает карантинные меры 11189

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика