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​Систему ценностей, стратегические проекты и новые возможности для бизнеса обсудили на IV Байкальском риск-форуме

Итоги IV Байкальского риск-форума

​Систему ценностей, стратегические проекты и новые возможности для бизнеса обсудили на IV Байкальском риск-форуме

Не отказываться от стратегических проектов, использовать любые события как возможности и базироваться на систему действующих в компании ценностей при принятии решений – такова основа сохранения рентабельности бизнеса, считают участники IV Байкальского риск-форума (БРИФ).

По мнению партнера компании Deloitte Натальи Капризиной, в любой кризис нужно стараться не отказываться от реализации стратегических проектов, а система ценностей – это то, на что следует опираться для обеспечения долгосрочного и эффективного бизнеса в ситуации высокой неопределенности. С ней согласна директор по экономике ИНК победитель конкурса «Лидеры России 2020» Татьяна Молостова. По ее словам, «обеспечить слаженность работы в кризис удалось благодаря высокому уровню корпоративной культуры и приверженности командным ценностям Иркутской нефтяной компании.

Директор по экономике ИНК Татьяна Молостова

В течение двух последних дней работы форума были рассмотрены кейсы по цифровой трансформации бизнес-процессов, ИТ-инструментам обеспечения непрерывности бизнеса, уроков пандемии, новых вызовов и новых возможностей. Своим опытом поделились представители ИНК, Газпром нефть, СИБУР, Уралкалий, КПМГ, Интер РАО, ГК Агат, Abiroy и эксперты отраслевых объединений. Генеральный директор ООО «Газпромнефть Информационно-Технологический оператор» Кирилл Поздняков отметил, что пандемия заставила компании пересмотреть свое отношение к вопросам целостности бизнес-процессов, а его коллега Андрей Окара подчеркнул, что устойчивыми к труднопрогнозируемым рискам оказались «антихрупкие» компании, в которых было налажено взаимодействие всех подразделений.

Генеральный директор ГК Агат Иван Мамочкин и директор по технологиям ГК Агат Игорь Иванов представили практический кейс о том, как своевременное внедрение сервисной модели помогло быстро перестроиться и безболезненно пройти непредвиденные критические ситуации. Доклад директора технических программ Abiroy Николая Алексеева был посвящен актуальному вопросу кибербезопасности, поскольку при удаленном формате работы сотрудников крайне важно усиливать защиту от кибератак.

Говоря о риск-прогнозах генеральный директор "РискТЭКонсалт" Владимир Орлов и руководитель направления PwC Юрий Веселов особо выделили риски, связанные с природными катаклизмами.

Один из выводов, который сделали участники БРИФ-2020, – возвращения к жизни «до ковид» не будет. Запущенный процесс перемен не остановить, и уже сейчас следует готовиться к новым вызовам, рассматривая их с точки зрения новых возможностей. Такой подход к оценке рисков позволит обеспечить не только непрерывность и долгосрочную устойчивость, но и развитие бизнеса.

Напомним, IV Международный Байкальский риск-форум прошел в формате онлайн с 16 по 20 ноября. В форуме приняло участие более 1000 человек, 80 спикеров представили 53 практических кейса по реализации антикризисных программ. В течение 24 часов прямого эфира форум набрал 6 тыс. просмотров. Всего за 4 года работы форума было рассмотрено более 200 практических кейсов.

Онлайн-трансляция всех событий форума доступна на официальном YouTube-канале.


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Сегодня в 09:22, просмотров: 265, комментариев: 0
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