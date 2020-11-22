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Морские исследования в рамках проекта Arctic Connect завершены

МегаФон и АО «Росгеология» объявляют о завершении морских исследований 2020 в рамках проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию

Морские исследования в рамках проекта Arctic Connect завершены

МегаФон и АО «Росгеология» объявляют о завершении морских исследований 2020 в рамках проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию. Научно-исследовательское судно «Профессор Логачев» прибыло во Владивосток после завершения экспедиции.

Научными сотрудниками за несколько месяцев было проведено предварительное исследование рельефа дна и определены безопасные маршруты трассы в арктических морях. Часть этого маршрута проходила через Карское море в районе населенных пунктов Ямало-Ненецкого АО - Саббета, Ямбург. Общая протяженность исследуемого участка в 2020 году составила 6500 км.

Успешному выполнению работ способствовала благоприятная ледовая обстановка в Северном Ледовитом океане, это позволило судну проводить исследования в высоких широтах без ледокольной поддержки.

В пресс-службе оператора связи отметили, что морские исследования стали первым этапом реализации проекта, они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию.

Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод.

МегаФон – национальный российский оператор цифровых возможностей, признанный лидер в предоставлении услуг мобильной передачи данных. Четырехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,4 млн клиентов.

Росгеология – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в том числе в области морской геологии и работы на шельфе. Предприятиями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых – крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций АО «Росгеология» находятся в собственности государства.


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Сегодня в 12:24, просмотров: 199, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 15:30
Спутники Маска сделали все эти провода ненужными, только бюджет воровать на них.

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