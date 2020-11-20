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Чем студия отличается от квартиры классического формата?

На сегодняшний день застройщики специально проектируют квартиры студийного формата

Чем студия отличается от квартиры классического формата?

Ещё 10 лет назад никто даже не задумывался о том, чтобы снести в своей квартире стены и жить в общем пространстве. Сейчас же застройщики специально проектируют квартиры студийного формата. Один из таких объектов — дом «Severin», который строится в 30 микрорайоне Сургута. Квартиры с просторными кухнями-гостиными в этом доме весьма популярны и вот почему:

— Отсутствие перегородок делает квартиру более просторной и светлой

— Свобода для самовыражения. В студии вы реализуете даже самые смелые дизайнерские решения

— Вы можете зонировать пространство с учетом своих потребностей. В кухне-гостиной есть место для приготовления еды и приема гостей, отдыха и работы.

Давайте рассмотрим одну из планировок в доме «Severin», студия с двумя комнатами площадью 59,6 м². Она отлично подойдет для семьи из 3-4 человек.

При входе в квартиру попадаем в просторную прихожую, где с легкостью разместится два шкафа для хранения вещей. Здесь же гостевой санузел и ванная комната хозяев. Такое решение удобно когда в семье есть маленькие дети.

Просторная кухня-гостиная — главное место в квартире. Её площадь позволяет организовать любой досуг: заняться спортом, поиграть в настольные игры, устроить вечер танцев, собрать мозаику из 1000 пазлов и многое другое. При этом в комнате достаточно места чтобы организовать обеденную зону и место для готовки. Прямо из кухни-гостиной выход на лоджию с панорамным остеклением, где будет приятно скоротать вечер за чтением любимой книги.

Спальные комнаты классической формы. Это удобно при расстановке мебели и оформлении интерьера.

В доме «Severin» большой выбор планировок. Записывайтесь на экскурсию по номеру +7 (3462) 55-03-15 и менеджер с удовольствием вам покажет другие квартиры и ответит на ваши вопросы.


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Сегодня в 15:56, просмотров: 39, комментариев: 0
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