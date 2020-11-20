На сегодняшний день застройщики специально проектируют квартиры студийного формата

Ещё 10 лет назад никто даже не задумывался о том, чтобы снести в своей квартире стены и жить в общем пространстве. Сейчас же застройщики специально проектируют квартиры студийного формата. Один из таких объектов — дом «Severin», который строится в 30 микрорайоне Сургута. Квартиры с просторными кухнями-гостиными в этом доме весьма популярны и вот почему:

— Отсутствие перегородок делает квартиру более просторной и светлой

— Свобода для самовыражения. В студии вы реализуете даже самые смелые дизайнерские решения

— Вы можете зонировать пространство с учетом своих потребностей. В кухне-гостиной есть место для приготовления еды и приема гостей, отдыха и работы.

Давайте рассмотрим одну из планировок в доме «Severin», студия с двумя комнатами площадью 59,6 м². Она отлично подойдет для семьи из 3-4 человек.

При входе в квартиру попадаем в просторную прихожую, где с легкостью разместится два шкафа для хранения вещей. Здесь же гостевой санузел и ванная комната хозяев. Такое решение удобно когда в семье есть маленькие дети.

Просторная кухня-гостиная — главное место в квартире. Её площадь позволяет организовать любой досуг: заняться спортом, поиграть в настольные игры, устроить вечер танцев, собрать мозаику из 1000 пазлов и многое другое. При этом в комнате достаточно места чтобы организовать обеденную зону и место для готовки. Прямо из кухни-гостиной выход на лоджию с панорамным остеклением, где будет приятно скоротать вечер за чтением любимой книги.

Спальные комнаты классической формы. Это удобно при расстановке мебели и оформлении интерьера.

В доме «Severin» большой выбор планировок. Записывайтесь на экскурсию по номеру +7 (3462) 55-03-15 и менеджер с удовольствием вам покажет другие квартиры и ответит на ваши вопросы.