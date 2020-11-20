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От вышкомонтажника к топ-менеджеру

Биография Эдуарда Худайнатова

От вышкомонтажника к топ-менеджеру

Основные данные

Худайнатов Эдуард Юрьевич, глава «Независимой нефтегазовой компании», экс-президент компании «Роснефть».

  • Место рождения: Чимкент, Казахская ССР.
  • Дата рождения: 11.09.1960.
  • Образование: два высших образования. Международную академию предпринимательства топ-менеджер окончил в 1996 году, Тюменский госуниверситет — в 2000 году.
  • Военная служба: служил по призыву в пограничных войсках вооруженных сил Советского Союза с 1978 до 1981 г.
  • Звания и награды: два ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орден Почета. Имеет звание «Почетный нефтяник». Был лауреатом премии «Репутация» в 2011 году.

Начало карьеры и государственная служба

Эдуард Худайнатов начал трудовую деятельность сразу после окончания школы в совхозе им. Орджоникидзе под Одессой. Однако проработал не слишком долго: молодого человека призвали в армию, и следующие три года Эдуард Юрьевич посвятил несению службы в погранвойсках. После демобилизации Худайнатов переехал в Нефтеюганск и устроился на предприятие «Юганскнефтегаз» вышкомонтажником.

Дальнейший карьерный путь Худайнатова Эдуарда Юрьевича оказался прочно связан с севером Сибири. В 1985 году он трудился в управлении Миннефтегазстроя, выполнял погрузочные работы. А в конце 1980-х решил попробовать себя в бизнесе: он был главой нескольких предприятий, в том числе ФХ «Бекон», компании «Эвихон» и «Юганскпромфинко».

В середине 90-х Худайнатов заинтересовался политикой, оставил частную предпринимательскую деятельность. В 1996 году он стал главой движения «Реформы — Новый курс» в Нефтеюганске, а затем — главой администрации населенного пункта Пойковского. В небольшом поселке на тот момент проживало около 20 000 человек. Худайнатов вплотную занялся благоустройством поселка городского типа: организовал прокладку коммуникаций, инициировал строительство храма, создал детский яхт-клуб, обратил внимание и на вопросы озеленения территории. В результате поселок стал одним из наиболее благоустроенных в Ханты-Мансийском автономном округе.

Поработав заместителем главы г. Нефтеюганска и первым заместителем главы Нефтеюганского района, Худайнатов Эдуард перешел на работу в аппарат полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе: он стал федеральным инспектором по НАО.

Топ-менеджмент. Нефтяная сфера

К предпринимательской деятельности Эдуард Юрьевич вернулся в 2003-м: он стал гендиректором «Севернефтегазпрома» — дочернего предприятия ОАО «Газпром». На этой должности занимался разработкой Южно-Русского месторождения, курировал не только газодобывающий процесс, но также развитие инфраструктуры.

В 2008-м начался новый этап в карьере Эдуарда Худайнатова: он перешел на работу в «Роснефть». В крупнейшей нефтедобывающей компании страны он также добился успеха: в 2010 году стал президентом предприятия, в 2012-м занял пост заместителя председателя правления.

Проработав в «Роснефти» вплоть до 2013-го, Худайнатов основал собственную компанию — ННК. Эдуард Юрьевич создал холдинг, который занимается всем, что связано с добычей и переработкой нефти и газа. Компании, входящие в состав ННК, ведут поиск и разработку месторождений, перерабатывают и реализуют нефтепродукты, в том числе и через сеть собственных АЗС.

В последние годы деятельность ННК сосредоточена вокруг разработки Пайяхского месторождения в Сибири. Планируется извлечь из него около 1,2 миллиарда тонн нефти. И здесь Худайнатов Эдуард занимается развитием инфраструктуры: ожидается, что на месторождении появится не только 6 тысяч скважин, но также дороги до населенных пунктов Красноярского края и энергостанции.

Пайяхское месторождение планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.


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Сегодня в 11:45, просмотров: 259, комментариев: 0
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