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Лидерство в эпоху перемен, работа с репутацией и логистические риски – основные темы 2-го и 3-го дня работы БРИФа

​В этом году впервые благодаря онлайн-формату форум БРИФ привлек внимание компаний, работающих на территории 17 часовых поясов

Лидерство в эпоху перемен, работа с репутацией и логистические риски – основные темы 2-го и 3-го дня работы БРИФа

В этом году впервые благодаря онлайн-формату форум привлек внимание компаний, работающих на территории 17 часовых поясов. В обсуждении вопросов повышения уровня риск-культурыи сохранения лидерских позицийпринимают участие не только представители бизнес-сообщества и органов госвласти, но также врачии космонавт.

По мнению главного энергетика Иркутской нефтяной компании Вадима Мухутдинова, «в периоды нестабильности роль лидеров возрастает многократно, особенно – в подразделениях, несущих долгую трудовую вахту». Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко считает, что для успешного лидерства важны уверенность в себе и своих силах, умение учесть мнения коллег, быстро выбрать оптимальное решение и нести за него полную ответственность. Победители конкурса «Лидеры России 2020» также считают, что руководителям даже среднего звена необходимо развивать персональное лидерство и действовать по принципу «Это моя проблема». Эксперты компании Deloitte рассматривают лидерство как ключ к успешной трансформации системы управления рисками охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей сред и отмечают, что с вызовом пандемии смогли справиться только те, кто взял на себя ответственность и действовал по-лидерски.

Главный энергетик ИНК Вадим Мухутдинов

О новой реальности – цифровой трансформации, удаленной работе, компетенциях сотрудников – говорили и участники секции «Роль HR в кризис», представители компаний Kelly, Samolov Group, ВТБ Лизинг, Северсталь-Центр Единый Сервис, KPMG. Модератор, директор корпоративного учебного центра ИНК Наталия Макарова подчеркнула важность создания гибких эффективных операционных моделей управления персоналом в текущих условиях работы компаний.

Руководитель центра хирургии и реанимации новорожденных Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Юрий Козлов рассказал, что в условиях высокой конкуренции в сфере медицины на первый план помимо профессионализма врачей выходят новые технологии и разработки.В секции по логистическим рискам представители Иркутской нефтяной компании поделились кейсом по организации доставки оборудования для Иркутского завода полимеров. Команде, в которой помимо сотрудников ИНК были задействованы компании из шести стран, благодаря мощной подготовке и детальномурасчету,удалось предусмотреть практически все связанные с доставкой риски.

В секции по управлению репутационными рисками советник гендиректора «Северстали» Людмила Гусева рассказала о коммуникационном проекте, который компания организовала для сотрудников в период самоизоляции, и поддержке граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию. Руководитель по информационной политике «Сибура» Дмитрий Черниковпрезентовал информационныйпроект «Вторая жизнь пластика», направленныйна его повторное использование,утилизацию и развенчание мифов о пластике. В секции «GR» также выступили представители министерств и ведомств Иркутской области и Республики Саха (Якутия).

Работа IV Международного Байкальского риск-форума продолжится до 20 ноября. Онлайн-трансляция всех событий программы доступна на официальном YouTube-канале.


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Сегодня в 09:21, просмотров: 157, комментариев: 0
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