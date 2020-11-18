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​Двор, в котором интересно и безопасно

Во дворе второй очереди дома «Азбука», что строится в 30 микрорайоне даже самым маленьким жителям будет интересно.

​Двор, в котором интересно и безопасно

На площадке для детей от 0 до 3 лет есть всё необходимое для увлекательной прогулки. Дети в таком возрасте исследуют мир, не могут усидеть на месте, им только дай побегать и куда-нибудь залезть. Во дворе второй очереди дома «Азбука» дети могут залезть на канат, покататься с горки, состряпать пирожки из песка, побегать по площадке с мягким резиновым покрытием или покачаться на качели.

Детская площадка полностью безопасна. Конструкции изготовлены из экологически чистых, прочных материалов и прослужат долго. А мягкое покрытие убережет малыша от сильных ушибов. На самой площадке установлены качели-лавочки, откуда родителям будет удобно наблюдать за ребенком.

Кроме разделения игровых и спортивных площадок для разных возрастных категорий, большое внимание уделено безопасности во дворе. Проектом благоустройства предусмотрена концепция «двор без машин», а также видеонаблюдение.

Концепция «двор без машин» означает, что движение и парковка автомобилей на придомовой территории не предусмотрена. Все машины размещаются на специально оборудованном паркинге, который расположится по обе стороны дома за забором.

Помимо этого, войти во двор смогут только жители и их гости. Первые будут пользоваться ключом, для вторых предусмотрен домофон на калитке, чтобы позвонить в нужную квартиру.

Так, у родителей не будет причин беспокоиться о детях, играющих на площадках.

Одним словом, будущие жители дома «Азбука» будут чувствовать себя в безопасности.

Больше подробностей об объекте узнавайте по телефону 8 (3462) 55-03-15 или на сайте azbuka-surgut.ru


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Сегодня в 15:27, просмотров: 168, комментариев: 0
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