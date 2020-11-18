16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2530   EUR  90,3903  

Новости

Больше новостей
Новогодние каникулы в 2021 году следует...
Комментировать
0
Больше опросов

​Это ещё цветочки: клиенты Райффайзенбанка стали больше тратить на комнатные растения

В октябре владельцы кредитных карт Райффайзенбанка «Кэшбэк на всё» потратили на комнатные растения более 305 000 руб

​Это ещё цветочки: клиенты Райффайзенбанка стали больше тратить на комнатные растения

В октябре владельцы кредитных карт Райффайзенбанка «Кэшбэк на всё» потратили на комнатные растения более 305 000 руб. Месяцем ранее подобные расходы составили сумму порядка 260 000 руб.

Растениеводство — новый черный. Urban Jungle — мировой тренд. Сегодня комнатные растения достигли такой популярности, которой не было с 1970-х[1]. Отчасти это объясняется тем, что горожане таким образом компенсируют недостаток общения с природой. Пандемия коронавируса и самоизоляция только обострили это чувство. Сегодня #urbanjungle из одного из самых упоминаемых тегов в Инстаграме (более 5,2 млн публикаций) перерос в целую философию жизни.

Средний чек одной покупки комнатных растений и необходимого для них инвентаря составил 1258 рублей. При этом минимальная трата была 20 рублей, а самая крупная – 6 280 рублей. Максимальный кэшбэк в этой категории в октябре составил 120 рублей.

«Керамические горшки, удобрения и фитолампы для подсветки растений — всё заслуживает кэшбэка. Не имеет значения и география: Саяногорск, Саратов или Москва — везде и всегда по карте „Кэшбэк на все“ мы возвращаем 1,5% с покупки, — рассказал Дмитрий Коловский, руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка. — Средний кэшбэк в данной категории составил 20 рублей. Это значит, что мы начисляем его даже за самые мелкие траты».

Владельцам кредитных карт «Кэшбэк на всё» Райффайзенбанк возвращает всегда 1,5% от стоимости любой покупки по карте (Visa Gold) без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий. Карта «Кэшбэк на всё» бесплатна в обслуживании. Доступный лимит — 600 000 руб. Беспроцентный период — до 52 дней.

Под начисление кэшбэка не попадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности: это снятия наличных, переводы на другие карты и прочие квази-кэш операции, пополнения счетов (интернет провайдеров, мобильных операторов, электронных кошельков), оплата ЖКХ, страхования, штрафов, гэмблинг и лотерейных билетов, а также операции, которые попадают в категорию мошеннических или направлены на осуществление предпринимательской деятельности. Банк оставляет за собой право запросить у клиента подтверждение покупок.

Больше о возможностях кредитной карты «Кэшбэк на всё» можно узнать на raif.ru.

[1] Моя спальня, она же кабинет. И другие решения для обустройства дома / Джоанна Торнхилл; пер. с англ. Юлии Змеевой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 144 с. : ил.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:31, просмотров: 104, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Нижневартовске открывают четвертый ковид-госпиталь 1713
  2. ​Прилетели 1503
  3. Медленно и печально 1417
  4. ​Не надо звонить: в Югре запускают сервис, который позволит узнать ковид-статус удаленно 1241
  5. ​Этот стон - наша песня 1051
  6. Юные сургутяне получат возможность заниматься в секциях бесплатно 1037
  7. ​Сургутяне выберут локации для новогоднего оформления 997
  8. Югорчан приглашают на онлайн-фестиваль косплея «Югракон» 953
  9. Новый год для всех 859
  10. Скоростные поезда могли бы дать резкий импульс экономике Югры. Но их не будет 819
  1. Житель Нефтеюганска потерял более 600 тысяч, желая заработать на купле-продаже иностранной валюты 7033
  2. ​Сквера на улице Восход в Сургуте не будет. Там вырастут две высотки 6099
  3. ​Аварийность по ГОСТу: Сургутяне боятся переходить дорогу возле «Союза» 4911
  4. На базе нижневартовской больницы будут восстанавливаться пациенты, перенесшие COVID-19 4144
  5. Не те марки: в Нижневартовске арестовали 20 тысяч бутылок водки 3877
  6. ​В Югре вахтовиков допустят до работы без обсервации 3848
  7. О нулевом ковидном пациенте-газовике и борьбе за здоровье сургутян. Денис Синенко // ONLINE 3736
  8. Жительницу Нефтеюганска наградили за спасение ребёнка, сорвавшегося со скалы в Башкирии 3650
  9. ​Не выдержал переезда: в Югре гараж свалился с тягача на дорогу 3602
  10. ​Крупнейшая авиакомпания Югры встанет на крыло «Победе» 3489
  1. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 40542
  2. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34063
  3. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19868
  4. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15596
  5. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 14358
  6. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13647
  7. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 12861
  8. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 12666
  9. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 12040
  10. ​«Люди мучаются по 6-9 часов»: приемное отделение СОКБ изнутри увидела сургутянка 11259

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика