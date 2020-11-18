20 ноября в Сургуте открывается новый магазин постоянных распродаж «Галамарт». Здесь можно приобрести практически любые товары для дома или дачи, плюс каждый день в «Галамарте» действуют по-настоящему выгодные акции. Так, 28 ноября любой второй товар из ассортимента магазина обойдется вам всего в 1 рубль! Адрес: г. Сургут, ТРЦ «Сити Молл», Югорский тракт, 38.

Бытовая техника, мобильные аксессуары, посуда, текстиль, игрушки, инструменты и многое другое – все это можно будет приобрести всего за 1 рубль. Так что, если у вас никак не хватало духа обновить домашнюю обстановку и, наконец, выкинуть все старое и потерявшее вид – это отличный повод. А, скажем, новая мультиварка станет не только отличной помощницей на кухне, но и будет душу греть каждый раз воспоминанием, что взяли вы ее всего за одну монетку. Не пропустите – такая акция гарантированно поднимет настроение, что в промозглую осень никогда не лишнее.

И, конечно, традиционные специальные цены от «Галамарта»: они будут действовать с 20 по 27 ноября. Электрический чайник – 249 рублей, кастрюля с крышкой – 299 рублей, утюг с отпаривателем – 349 рублей, тостер – 499 рублей, а ЖК-телевизор с диагональю 81 см – 5 990 рублей!

В «Галамарте» вы найдете все необходимое, а также просто море приятных декоративных мелочей для дома и дачи. Инструменты и текстиль, бытовая техника и игрушки, посуда и всевозможные хозтовары – здесь на все действуют весьма доступные цены, а дополнительно к ним - акции, скидки и распродажи, чтобы шопинг всегда приносил вам только приятные эмоции!

Адрес: г. Сургут, ТРЦ «Сити Молл», Югорский тракт, 38.

Часы работы: 10.00-22.00

www.galamart.ru