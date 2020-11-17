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​Райффайзенбанк запустил программу страхования от онкозаболеваний

Райффайзенбанк и страховая компания “Райффайзен Лайф» запустили продукт для страхования финансовых рисков при онкологических заболеваниях

​Райффайзенбанк запустил программу страхования от онкозаболеваний

Райффайзенбанк и страховая компания “Райффайзен Лайф» запустили продукт для страхования финансовых рисков при онкологических заболеваниях - ОНКОзащита. Новую программу страхования можно открыть онлайн без посещения офиса.

Приобрети полис можно для детей и для взрослых до 64 лет. Максимальное страховое покрытие составит 1 млн рублей.

“Страховка позволяет покрыть ключевые финансовые риски, связанные со здоровьем. В программу входит сервис медицинской навигации, который помогает выбрать наиболее подходящее для лечения медицинское учреждение. – отметил Роман Карандин, руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка. – Страхование рисков должно стать частью личной финансовой стратег: это позволяет не только покрыть расходы на медицину, но и получить оптимальное лечение и не откладывать другие важные планы”.


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Сегодня в 20:38, просмотров: 82, комментариев: 0
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