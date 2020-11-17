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​Качество и безопасность услуг «Россети Тюмень» подтверждены на международном уровне

Представители международного холдинга по аудиту DQS подтвердили соответствие деятельности «Россети Тюмень» четырем основным международным стандартам

​Качество и безопасность услуг «Россети Тюмень» подтверждены на международном уровне

Представители международного холдинга по аудиту DQS, одного из крупнейших сертификационных органов в мире, подтвердили соответствие деятельности компании четырем основным международным стандартам: качества, экологии, безопасности и охраны труда, энергетического менеджмента.

Ресертификационный аудит проходил в когалымском, сургутском и нижневартовском филиалах компании, а также в штаб-квартире «Россети Тюмень». Аудиторы отметили высокую результативность интегрированной системы менеджмента, лидерство руководства и компетентность сотрудников.

«В «Россети Тюмень» используются эффективные инструменты внедренных стандартов. Мы отметили наиболее значимые моменты и определили точки роста для дальнейшего развития», – прокомментировал Владимир Николаев, аудитор DQS.

В Когалымском филиале аудиторы особенно отметили применение современных методов управления, реализацию инновационных проектов, в частности, цифровизацию электросетей, экологическую эффективность и работу с молодежью в рамках формирования кадрового резерва.

«В своей деятельности мы используем рискориентированный подход в управлении бизнес-процессами. Это помогает нам повышать производственную эффективность и минимизировать негативное влияние на окружающую среду, снижать вероятность аварийности и электротравматизма. Получение сертификатов международного уровня подтверждает статус филиала, как надежного партнера с высоким уровнем социальной ответственности», – отметил директор филиала «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети Рашид Имакаев.

Внедрение систем менеджмента в «Россети Тюмень» проводится с 2008 года и ресертифицируется каждые три года. В настоящее время интегрированная система менеджмента предприятия соответствует стандартам в области качества, экологии, безопасности труда и охраны здоровья, энергоэффективности и энергосбережения и обеспечивает соблюдение требований международных стандартов ISO9001:2015, ISO140001:2015, ISO45001:2018, ISO50001:2018.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около
1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

Филиал Когалымские электрические сети образован в 1987 году. В обслуживании филиала находятся 37 подстанций, два переключательных пункта, два секционирующих пункта 110 кВ установленной мощностью 2417 МВА. Общая протяженность воздушных линий электропередачи 110 кВ по цепям 1891 км. Объем передаваемой электроэнергии – около 7,5 млрд кВт*час в год. В зоне ответственности находятся частично территории Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского районов ХМАО-Югры, а также города Когалым, Покачи, Лангепас. Основными потребителями электрической энергии являются ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Сургут», АО «Транснефть Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК-РС».

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