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​Энергетики Самотлора усовершенствовали систему защиты подстанций

Энергетики нижневартовского филиала «Россети Тюмень» оснастили современным антивандальным ограждением три подстанции

​Энергетики Самотлора усовершенствовали систему защиты подстанций

Энергетики нижневартовского филиала «Россети Тюмень» оснастили современным антивандальным ограждением три подстанции. В результате выполненных работ территория питающих центров на 100 % защищена от проникновения злоумышленников. На реализацию данного проекта компания инвестировала 8 млн рублей.

Инновационные инженерно-технические средства охраны российского производства обладают повышенными защитными свойствами, механической прочностью, устойчивы к воздействию окружающей среды, а также обеспечивают эстетический внешний вид энергообъектов.

Кроме того, теперь на подстанции можно попасть только с помощью цифрового чипа. Это позволит контролировать доступ персонала на объект и предотвратит попадание сторонних лиц на территорию.

– Подстанции являются стратегическими объектами, поэтому важно защитить их от посягательств «хулиганов». Комплексные охранные системы выводят антитеррористическую защищенность и безопасное функционирование энергосистемы на качественно новый уровень. В филиале уже установлено семь новых ограждений, и мы продолжаем увеличивать свои инвестиции в данный проект, – отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети Владислав Бут.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

Филиал «Нижневартовские электрические сети» – крупнейшее сетевое предприятие в структуре АО «Россети Тюмень». Образовано в 1979 году. Нижневартовские электрические сети эксплуатируют 106 подстанций напряжением 35 - 220 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 3000 км по цепям и 1700 км по трассе, радиус обслуживания - до 300 км. В состав предприятия входят Мегионский, Самотлорский, Вахский и Варьёганский районы электрических сетей.

Нижневартовские электрические сети снабжают электроэнергией крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия, расположенные на территории Нижневартовского района, а также три газоперерабатывающих завода. В зоне ответственности филиала потребители городов Радужный, Мегион, Нижневартовск, поселка Излучинск и другие населенные пункты Нижневартовского района.

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Сегодня в 14:47, просмотров: 115, комментариев: 0
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