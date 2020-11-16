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​Началось строительство нового центра питания Нефтеюганского района – подстанции 110 кВ «УПСВ-1»

«Россети» обеспечат дополнительной мощностью одно из крупнейших месторождений «Роснефти» в Югре

​Началось строительство нового центра питания Нефтеюганского района – подстанции 110 кВ «УПСВ-1»

Началось строительство нового центра питания Нефтеюганского района – подстанции 110 кВ «УПСВ-1». От неё будет запитано Мамонтовское нефтяное месторождение. «Россети Тюмень» инвестирует в проект 1,14 млрд рублей.

Мощность подстанции составит 50 МВА. Все основное оборудование – отечественного производства.

На «УПСВ-1» установят: устройства РЗА на микропроцессорной элементной базе, интеллектуальные счетчики-измерители для организации автоматизированного учета и мониторинга показателей качества электроэнергии.

Будут обеспечены удалённое управление и контроль состояния оборудования энергообъекта.

Для подключения подстанции к электросетям построят новую линию 110 кВ и реконструируют участок воздушной ЛЭП 110 кВ «Пыть-Ях – Лосинка». Работы планируется завершить в 2021 году.

Мамонтовское месторождение – одно из старейших в Ханты-Мансийском автономном округе. В этом году исполнилось 50 лет с начала его промышленной эксплуатации, здесь добыто уже порядка 600 млн тонн нефти. Однако, по прогнозам, освоение промысла может продолжаться еще не менее 30 лет.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

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Сегодня в 11:17, просмотров: 123, комментариев: 0
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