«Россети Тюмень» подписали соглашения с образовательными организациями Ямала и Югры

«Россети Тюмень» развивают многоступенчатую систему профессионального образования в Западной Сибири. 12 ноября подписаны два соглашения с образовательными организациями в ЯНАО и ХМАО-Югре, направленные на подготовку специалистов для цифровой трансформации электроэнергетики.

В Новом Уренгое энергетики заключили трехстороннее соглашение с департаментом образования города и средней школой № 8. В его рамках старшеклассники получат уникальный портфель знаний от практикующих энергетиков.

«Важно, что ученики профильного класса кроме общеобразовательных предметов будут погружены в специальность. Мы планируем, что ученики будущего профильного класса посетят энергообъекты и службы предприятия, наши специалисты примут активное участие в реализации учебных программ», – отметил директор филиала «Россети Тюмень» Северные электрические сети Павел Казинский.

В рамках соглашения на базе школы будет открыт профильный энергокласс. Самых одаренных и перспективных старшеклассников одна из ведущих энергокомпания Западной Сибири будет вести и по дальнейшему образовательному, а после трудовому пути. Городские власти рассчитывают, что сотрудничество в итоге даст Новому Уренгою десятки успешных высококвалифицированных специалистов.

«Радует, что в школе № 8 появится профильный класс такого направления, как энергетика. Специалисты этой сферы сейчас востребованы на рынке труда. Наша цель – подготовить старшеклассников к поступлению в профильные энергетические вузы страны. В этом нам будут помогать сотрудники «Россети Тюмень», — отметил и. о. заместителя главы администрации города Михаил Терещенко.

А в Югре было подписано соглашение о сотрудничестве между «Россети Тюмень» и Сургутским политехническим колледжем. Документ декларирует совместную работу энергокомпании и СПК в части реализации дуальной модели обучения, укрепления партнерства в области переподготовки и повышения квалификации, развития профессиональных компетенций с учетом потребности электросетевой компании.

«Мы достигли понимания, что необходимо тесное взаимовыгодное сотрудничество с производственными компаниями. В нашем учреждении создана сильная материально-техническая база, сформирован педагогический состав, способный готовить специалистов разного профиля. Мы видим, что «Россети Тюмень» серьезно подходит к кадровому вопросу: эта компания ищет и ведёт талантливых ребят со школьной скамьи. Вместе мы подготовим высококвалифицированных и мотивированных на профессиональный рост специалистов», – заявил директор Сургутского политехнического колледжа Вадим Шутов.

«Россети Тюмень» реализуют в Уральском федеральном округе концепцию сетевого взаимодействия образовательных организаций всех уровней подготовки. Энергоклассы, профильные группы и кафедры созданы на базах школ, ведущих учреждений среднего профессионального и высшего образования ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области.