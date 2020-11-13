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​Где купить готовую квартиру по программе «Господдержка 2020»?

Действует ли сниженная ипотечная ставка по программе «Господдержка 2020» на квартиры в уже введенных в эксплуатацию домах

​Где купить готовую квартиру по программе «Господдержка 2020»?

Готовое жилье популярно среди сургутян, и это не удивительно. Большинство людей не хотят платить за аренду квартиры и одновременно вносить платежи по ипотеке. Однако, когда дело доходит до подбора подходящего варианта, возникает закономерный вопрос: действует ли сниженная ипотечная ставка по программе «Господдержка 2020» на квартиры в уже введенных в эксплуатацию домах?

Вопреки расхожему мнению купить квартиру в готовом доме по этой программе – можно! К примеру, в жилом комплексе «4 сезона». Давайте посмотрим, каким будет ежемесячный платеж, если купить студию с двумя спальнями площадью 85 м². Такая квартира — отличное решение для семьи с одним ребёнком или двумя детьми одного пола. Ведь в ней много места для совместных занятий, есть вместительные места для хранения и даже 2 санузла.

Стоимость квартиры — 6 890 000 ₽

Процентная ставка — 6,1 %

Первоначальный взнос — 1 033 500 ₽

Ежемесячный платеж — 42 296 ₽

Срок кредитования — 20 лет

Самое главное – после покупки останется только сделать ремонт и можно переезжать. А ещё при покупке такой квартиры действует специальное предложение – место в тёплом паркинге в подарок.

Посмотреть планировки, а также оставить заявку на встречу с менеджером можно на сайте ssthm.ru. Также можно написать в сообществах в социальных сетях или позвонить по телефону: 8 (3462) 55-05-39. Офис продаж: ул. А. Усольцева 25.

Справка: комплекс «4 сезона» расположен в 39 микрорайоне, рядом с лесным массивом. Территория комплекса огорожена, ведется видеонаблюдение. Двор оснащен игровыми комплексами по возрастам, уложено резиновое покрытие. В «4 сезона» представлены квартиры студийного типа с большими окнами и панорамным остеклением балкона. Особая деталь проекта – яркие фасады и дизайнерские холлы. Предусмотрены открытые гостевые парковки и подземный паркинг. В шаговой доступности находятся детские сады, школы, медицинские учреждения, торговый центр и магазины с товарами первой необходимости.


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Сегодня в 10:19, просмотров: 145, комментариев: 0
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