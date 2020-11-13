16+
Логотип Сиапресс
USD  77,1148   EUR  90,8104  

Новости

Больше новостей
Новогодние каникулы в 2021 году следует...
Комментировать
0
Считаете ли вы поступок футболиста Артема Дзюбы постыдным?
Комментировать
0
Полпредство для Владимира Якушева...
Комментировать
0
Больше опросов

​Райффайзенбанк: факсы и курилки покинут офисы будущего

Каким станет офис будущего, Райффайзенбанку рассказали клиенты

​Райффайзенбанк: факсы и курилки покинут офисы будущего

Райффайзенбанк изучил то, как россияне видят офис будущего. С точки зрения большинства респондентов, которые приняли участие в опросе более чем 5 тыс. человек из крупных городов России, через пять лет офис в первую очередь покинут такие атрибуты, как стационарный телефон, факс и курилка. При этом большинство респондентов уверены, что в будущем всегда найдется место конференциям в формате дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), а сам подход к организации рабочего процесса будет более гибким – с возможностью совмещать работу из дома и офиса, незакрепленными рабочими местами и возможностью уединиться.

Самым непопулярным атрибутом офиса будущего стала возможность приводить в офис животных и детей (dogs-friendly и kids-friendlyофисы) – ее как вероятный атрибут выбрали всего 9% опрошенных.

«Мы верим, что комфортная среда – это залог успешного развития каждого человека, — рассказал руководитель управления по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч. — В этом году мы сформулировали комплексный подход к обеспечению благополучия: все инициативы объединены в программе под названием «Райффайзен сфера». Она охватывает пять ключевых сфер, в которых банк оказывает поддержку сотрудникам: карьера, финансовое и социальное благополучие, психологическое и физическое здоровье».

Больше о программе «Райффайзен сфера» можно узнать на сайте банка.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:12, просмотров: 65, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Есть время, чтобы погоревать, — но это не должно быть больше двух недель, потому что у ребенка с СМА нет столько времени…» 1451
  2. ​Батарейка не сядет! 1261
  3. Вартовчанка отправится в тюрьму из-за сообщения о ложном минировании 1170
  4. ​В Нижневартовске Toyota сгорела после проведенного технического обслуживания 1165
  5. За день умерло шесть югорчан, проходивших лечение от COVID-19 1015
  6. ​В Ханты-Мансийске детсады начали работать круглосуточно 1007
  7. Сбудется ли? В России предложили продлить новогодние праздники 949
  8. Югра вошла в топ-10 регионов с эффективными мерами борьбы против COVID-19 931
  9. На сургутском портале для жалоб появилась отдельная категория для вопросов о COVID-19 909
  10. ​Полпред Якушев готов подключиться к решению вопроса со строительством второго моста через Обь 897
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 32256
  2. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 11174
  3. ​Третий день не выходит на связь: в Сургутском районе разыскивают 15-летнюю девушку 8849
  4. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 8822
  5. Как выглядит самая дорогая однушка, продающаяся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7488
  6. Вартовчанин из ревности убил мужчину, а его собутыльники вынесли тело в подъезд 6872
  7. Он видит тайное… 6345
  8. В 25 школах Сургута из 37 вводится дистант 5934
  9. ​Плохо кончил 5924
  10. ​Марат Гараев ушел из «Газпром переработки» 5383
  1. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 40409
  2. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 32256
  3. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 23161
  4. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19736
  5. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15468
  6. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13463
  7. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 12757
  8. Ситуация по ВИЧ в Нижневартовске остается напряженной 11833
  9. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 11525
  10. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 11174

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика