Надежность воздушных ЛЭР на Ямале повысили

«Россети Тюмень» на Ямале повысили надежность воздушных линий электропередачи. Ноябрьский филиал компании завершил модернизацию линии «НПГЭ –Холмогорская», задействованной в общей схеме транзита электроэнергии от Ноябрьской парогазовой электростанции потребителям города Ноябрьска и АО «Газпромнефть-ННГ». Теперь порядка 55 км высоковольтной ЛЭП оснащены спиральной арматурой и многочастотными гасителями вибрации. Это значительно снижает риск прекращения электроснабжения из-за капризов погоды. Инвестиции «Россети Тюмень» в проект превысили 4 миллиона рублей.

Новые устройства, установленные на ВЛ 110 кВ «НПГЭ – Холмогорская», российского производства, имеют широкий диапазон частоты гашения колебаний, а узел крепления со спиральной арматурой не позволяет гасителю смещаться. Защитной спиральной арматурой оснастили порядка 80 опор ЛЭП.

Эксплуатация сетей в ЯНАО характеризуется серьезными ветровыми нагрузками, в результате которых на проводах возникает вибрация. Этот фактор может стать причиной выхода из строя оборудования и, как следствие, прекращения электроснабжения. Чтобы предотвратить подобные явления, на провода устанавливают специальные гасители, которые поглощают энергию вибрации и тем самым уменьшают амплитуду колебания провода.