16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2075   EUR  90,0468  

Новости

Больше новостей
Считаете ли вы поступок футболиста Артема Дзюбы постыдным?
Комментировать
0
Полпредство для Владимира Якушева...
Комментировать
0
За время эпидемии covid-19 ваши расходы на лекарства...
Комментировать
0
Больше опросов

​Электросетям в ЯНАО ветры больше не страшны

Надежность воздушных ЛЭР на Ямале повысили

​Электросетям в ЯНАО ветры больше не страшны

«Россети Тюмень» на Ямале повысили надежность воздушных линий электропередачи. Ноябрьский филиал компании завершил модернизацию линии «НПГЭ –Холмогорская», задействованной в общей схеме транзита электроэнергии от Ноябрьской парогазовой электростанции потребителям города Ноябрьска и АО «Газпромнефть-ННГ». Теперь порядка 55 км высоковольтной ЛЭП оснащены спиральной арматурой и многочастотными гасителями вибрации. Это значительно снижает риск прекращения электроснабжения из-за капризов погоды. Инвестиции «Россети Тюмень» в проект превысили 4 миллиона рублей.

Новые устройства, установленные на ВЛ 110 кВ «НПГЭ – Холмогорская», российского производства, имеют широкий диапазон частоты гашения колебаний, а узел крепления со спиральной арматурой не позволяет гасителю смещаться. Защитной спиральной арматурой оснастили порядка 80 опор ЛЭП.

Эксплуатация сетей в ЯНАО характеризуется серьезными ветровыми нагрузками, в результате которых на проводах возникает вибрация. Этот фактор может стать причиной выхода из строя оборудования и, как следствие, прекращения электроснабжения. Чтобы предотвратить подобные явления, на провода устанавливают специальные гасители, которые поглощают энергию вибрации и тем самым уменьшают амплитуду колебания провода.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:00, просмотров: 100, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Впервые за все время от коронавируса умерло восемь югорчан 1256
  2. ​Я знаю, что делать с Домом пионеров 1186
  3. ​Кибердружина СурГУ на страже безопасности 1091
  4. ​Тюменский материнский капитал стал доступнее 1010
  5. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 966
  6. ​Новые виды поддержки, обучение персонала и временная занятость – Наталья Комарова обсудила с экспертами реанимацию бизнеса 931
  7. ​Отравились наркотиком? Следователи Сургута разбираются в загадочной гибели трех человек 779
  8. В ресторан по регистрации: отдых югорчан в общественных местах возьмут под контроль 632
  9. ​Глава УМВД Югры Дамир Сатретдинов приехал в Сургут на праздник 602
  10. ​Новая процедура утверждения министров в Госдуме мне нравится – она дает бОльшую солидарность между правительством и парламентом 601
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 31578
  2. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 10601
  3. ​Третий день не выходит на связь: в Сургутском районе разыскивают 15-летнюю девушку 8705
  4. Как выглядит самая дорогая однушка, продающаяся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7183
  5. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 7138
  6. Вартовчанин из ревности убил мужчину, а его собутыльники вынесли тело в подъезд 6327
  7. Он видит тайное… 6256
  8. В 25 школах Сургута из 37 вводится дистант 5750
  9. ​Плохо кончил 5465
  10. Житель Сургута попросил чиновников оградить парк у ЖК «Новые ключи» от медведей 4884
  1. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 40366
  2. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 31578
  3. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 23104
  4. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19714
  5. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15396
  6. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 14610
  7. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13392
  8. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 12256
  9. Ситуация по ВИЧ в Нижневартовске остается напряженной 11776
  10. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 11441

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика