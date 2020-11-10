16+
Логотип Сиапресс
USD  76,3978   EUR  90,3557  

Новости

Больше новостей
Считаете ли вы поступок футболиста Артема Дзюбы постыдным?
Комментировать
0
Полпредство для Владимира Якушева...
Комментировать
0
За время эпидемии covid-19 ваши расходы на лекарства...
Комментировать
0
Больше опросов

​Не любите ремонт? 3 варианта отделки на ваш выбор в доме «Азбука»

Во второй очереди дома «Азбука» в 30 микрорайоне Сургута можно приобрести жилье с отделкой

​Не любите ремонт? 3 варианта отделки на ваш выбор в доме «Азбука»

Специальное предложение для тех, кто хочет квартиру в новостройке, но не готов делать ремонт своими силами. Во второй очереди дома «Азбука», что строится в 30 микрорайоне Сургута, можно приобрести жилье с отделкой.

Делать ремонт самостоятельно или купить квартиру, готовую к заселению — выбирать только вам.

Вариант А: Ремонт «под ключ». Берем на себя всю работу. Вам останется только расставить мебель и бытовую технику. Можно жить!

Вариант Б: Улучшенная предчистовая отделка. Застройщик выполняет большую часть работы. Вам остается самое приятное — выбор обоев, дверей и сантехники.

В комнатах, кухне и прихожей застройщик укладывает ламинат светлых тонов, устанавливает пластиковые плинтусы и соединительную фурнитуру. В случае необходимости устанавливаются металлические порожки в местах для межкомнатных дверей. Стены готовы к оклейке обоев.

Также в этом варианте отделки устраиваются натяжные матовые потолки белого цвета с установкой одного места для осветительного прибора в каждом помещении.

В санузле застройщик оклеивает стены керамической плиткой на всю высоту на клее из сухих смесей с затиркой швов. Пол также покрывается керамической плиткой светлых тонов.

Вариант В: Предчистовая отделка. Квартира, полностью готовая к ремонту. Стены комнат, кухни, коридора, прихожей полностью готовы для оклейки обоями. Пол - наливной. Чистовую отделку квартиры вы выполняете самостоятельно.

При выборе любого из вариантов отделки с каждым клиентом индивидуально прорабатываются дополнительные возможности. Квартира с ремонтом – верное решение для тех, кто хочет заселиться сразу после получения ключей.

Более подробную информацию о квартирах с отделкой узнавайте у менеджеров отдела продаж по телефону 8 (3462) 55-03-15 или сразу приходите в офис по адресу ул. И. Каролинского 14/1


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 16:52, просмотров: 104, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Марат Гараев ушел из «Газпром переработки» 2250
  2. ​Спортивная общественность Сургута не отстояла врачебно-физкультурный диспансер 1848
  3. ​Как сэкономить не только деньги, но и свое время при покупке квартиры 1045
  4. Накануне умерло шесть зараженных коронавирусом югорчан 840
  5. ​В конце ноября югорчане будут учиться программировать, защищать данные и строить нейросети 813
  6. ​Наталье Комаровой предложили внести в школьное образование Югры этикет, публичные выступления и наставников 788
  7. ​Все танцуют, поют, читают стихи и играют музыку онлайн – как Югра отметила первый в истории День народного единства «на удаленке» 714
  8. В ОКБ Нефтеюганска будет ограничен въезд 644
  9. В районе югорской столицы перевернулся пикап 544
  10. ИП «Вне закона» 527
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 31064
  2. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 9662
  3. ​Третий день не выходит на связь: в Сургутском районе разыскивают 15-летнюю девушку 8070
  4. Как выглядит самая дорогая однушка, продающаяся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6894
  5. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 6810
  6. ​Оперштаб Югры по борьбе с коронавирусом принимает особые меры относительно Сургута 6607
  7. Он видит тайное… 6163
  8. Вартовчанин из ревности убил мужчину, а его собутыльники вынесли тело в подъезд 5961
  9. В 25 школах Сургута из 37 вводится дистант 5502
  10. ​Плохо кончил 5006
  1. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 40331
  2. ​В понедельник ХМАО накроет туман 38443
  3. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 31064
  4. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 23029
  5. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19696
  6. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15374
  7. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 14516
  8. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13345
  9. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 11943
  10. Ситуация по ВИЧ в Нижневартовске остается напряженной 11719

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика