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​ВТБ Факторинг предоставил компаниям МСБ полностью цифровой онбординг

Процесс постановки малого и среднего бизнеса на финансирование в ВТБ Факторинг теперь ведется цифровым способом

​ВТБ Факторинг предоставил компаниям МСБ полностью цифровой онбординг

ВТБ Факторинг перешел на полностью цифровой онбординг (процесс постановки на финансирование) поставщиков малого и среднего бизнеса (МСБ). Он включает идентификацию клиента и дистанционное заключение с ним договора факторинга в онлайн-формате, а также запуск финансирования без бумажного подписания уведомлений дебиторами, использующими системы электронного документооборота (ЭДО) или любые платформенные решения. Цифровой онбординг для ВТБ Факторинг организован при участии собственного оператора ЭДО – мультифакторной платформы GetFinance.

Благодаря цифровизации процесса дистанционного онбординга и финансирования любой поставщик МСБ независимо от размера бизнеса и географии, имея только усиленную электронную подпись, может стать клиентом ВТБ Факторинг. Это даст ему доступ к финансированию на конкурентных условиях от группы ВТБ, а также позволит пользоваться эффективными факторинговыми решениями и технологиями, например, SCF, безрегрессным факторингом и другими продуктами. Кратное снижение операционных издержек фактора позволяет отменить любые ограничения к минимальной сумме лимита для финансирования поставщиков, использующих ЭДО или любые платформенные решения, к которым подключен ВТБ Факторинг.

Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг: «Цифровой онбординг предоставляет огромные возможности для развития рынка факторинга и коммерческого финансирования в России, повышая его привлекательность и доступность для широкого круга поставщиков. Наиболее выгодно это решение для компаний МСБ, поскольку для них открывается новая эра полного онлайн-взаимодействия с факторами для оперативного финансирования своей коммерческой деятельности. Новое решение действует для поставщиков всего пула дебиторов ВТБ Факторинг, работающих через операторов ЭДО или факторинговые платформы. А минимальная сумма лимита и поставки, доступной для финансирования, снизилась буквально до 1 копейки».

Егор Газетин, генеральный директор GetFinance: «Технология цифрового онбординга доступна любой факторинговой компании, зарегистрированной на платформе GetFinance. С ее помощью поставщики смогут заключать факторинговый договор в течение одного часа после успешной идентификации и проверки необходимых документов, чтобы досрочно получать деньги за совершенные поставки в адрес дебиторов, которые используют GetFinance и другие системы ЭДО. Мы развиваем свои технологии, исходя из потребностей всех участников рынка: клиентов, дебиторов, факторинговых компаний. Высокая цифровая гибкость платформы позволяет внедрять удобные для пользователей новшества, которые ускоряют и упрощают процесс выдачи финансирования».

Справка: ВТБ Факторинг – высокотехнологичная компания и абсолютный лидер своей отрасли с цифровыми процессами, современными и уникальными продуктами, опытной профессиональной командой, насчитывающей более 270 высококлассных специалистов, развитой сетью представительств и глубокой интеграцией в Группе ВТБ. По итогам 3 квартала 2020 года объем предоставленного финансирования достиг 500 млрд рублей, а доля рынка по портфелю уступленных денежных требований составила 33%. Компания является членом крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.

GetFinanceвысокотехнологичная платформа, которая позволяет получать факторинговое финансирование в онлайн-режиме. Современные сервисы и IT-решения обеспечивают быстрое принятие решения по заявке и выдачу финансирования в течение 24 часов. На платформе работает несколько финансирующих организаций, у клиентов есть возможность выбрать наиболее привлекательные условия факторинга. Простота и высокая скорость получения финансирования открывают доступ к факторингу субъектам малого и среднего предпринимательства.


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Сегодня в 08:55, просмотров: 76, комментариев: 0
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