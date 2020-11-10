Высокоинтеллектуальный помощник Рэя будет поддерживать клиентов в чат-каналах банка и на горячей линии

Райффайзенбанк разработал персонаж виртуального помощника для контактного центра. Рэя – привлекательная и доброжелательная девушка. У нее есть свой характер и голос, а внешность будет меняться в зависимости от сезона. Пользователи смогут увидеть персонажа, общаясь с ботом в чат-каналах банка, или услышать голос, разговаривая с виртуальным ассистентом на горячей линии.

«Использование ботов позволяет нам отвечать на запросы пользователей моментально и точно, но нам важно сохранить для клиентов комфорт живого взаимодействия, – отмечает Илья Щиров, руководитель развития канала чатов Райффайзенбанка. – Создание персонажа виртуального ассистента – шаг в этом направлении. Мы наделили Рэю чертами человека и своим характером, который будет проявляться в интонациях речи и репликах. Надеемся, что общение с ней позволит клиентам не только решить свои вопросы, но и доставит положительные эмоции».

«Мы придумали Рэе свой характер: с одной стороны, она педантичная и трудоспособная как робот, с другой – добрая и заботливая как человек.– поясняет Марина Гореликова, креативный директор Райффайзенбанка. –Благодаря своему таланту держать все под контролем она разгружает клиентов от части их финансовых забот и помогает в управлении финансами. Такой подход согласуется с позиционированием банка: «Просто. Четко. Компетентно. Чтобы легко».

Райффайзенбанк развивает 11 чат-каналов, в число которых входят онлайн-банк и приложения для предпринимателей и физических лиц, официальный сайт банка, а также социальные сети и мессенджеры. Бот принимает участие в 80 % диалогов и треть из них закрывает полностью самостоятельно, без привлечения человека. В сентябре 2020 года Райффайзенбанк запустил на горячей линии виртуального голосового помощника с использованием технологий искусственного интеллекта. Планируется, что до конца 2020 года он будет участвовать в 50% входящих звонков, а в 2021 году станет первым контактом для всех обращений на горячую линию.