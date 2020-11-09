Программа льготной ипотеки продлена до 1 июля 2021 года: соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Это значит, что купить квартиру в новостройке в ипотеку под 6,1 % годовых все ещё можно. Такое решение — отличная возможность для тех, кто не успел приобрести квартиру до сегодняшнего дня.

Процентная ставка по льготной ипотеке действует на весь срок кредитования

— 6,1 % в банках ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк

— 6,5% в банках Открытие и Запсибкомбанк

Первоначальный взнос — от 15%

Минимальная сумма кредита — 500 000 рублей

Максимальная сумма кредита — 6 000 000 рублей

По данной программе вы можете приобрести квартиру в строящихся дома в 30 микрорайоне Сургута:

- Дом «Азбука» — 2 очередь (ввод дома во II квартале 2022 года)

- Дом «Severin» (ввод дома в I квартале 2023 года)

Что это за дома:

«Азбука» — продолжение успешного проекта, который уже радует жителей Сургута. В сентябре 2020 года стартовали продажи по второй очереди дома. Это шестнадцатиэтажный кирпично-монолитный дом, где предусмотрены квартиры студийного формата. Здесь каждый метр полезен. Просторные кухни-гостиные, увеличенное остекление окон, улучшенная звукоизоляция.

А 1 ноября 2020 года стартовали продажи ещё одного нового дома с интересной концепцией «Severin». Это дом с северным характером. Стойкость характера дома выражается в проверенных технических решениях, продуманных планировках, богатство природы — в дизайнерском оформлении подъездов и собственном мини-парке во дворе, а теплота людей севера — в решениях благоустройства придомовой территории.

Больше информации об объектах вы можете узнать на сайте ssthm.ru

Если остались вопросы, звоните +7 (3462) 27-06-33. Менеджеры готовы обо всем рассказать подробнее и помочь подать заявку на кредит.