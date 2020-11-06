Более 7,69 миллиарда рублей выдал Райффайзенбанк

В октябре выдачи ипотечных кредитов в Райффайзенбанке превысили докризисный уровень и составили более 7,69 млрд рублей. Это рекордный объём месячной выдачи в 2020 году. В Сибирско-Уральском макрорегионе прирост объемов выдач в октябре 2020 года составляет более 25% по сравнению с результатами прошлого года. Средний чек одного займа в целом по стране составил более четырёх миллионов рублей. В Сибирско-Уральском макреорегионе средний чек ипотечного кредита – 2,33 млн руб. Он увеличился по сравнению с прошлым годом на 12%.

«Рекорды выдач во многом связаны с возросшим интересом клиентов к рефинансированию. Его доля в объеме новых выдач уже более 45% по макрорегиону, – рассказала Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе. – Райффайзенбанк предлагает одну из самых выгодных ставок по рефинансированию на рынке. Именно с этим мы связываем высокий спрос на нашу программу. Мы рады, что можем предоставить клиентам возможность быстро и просто снизить долговую нагрузку без вреда для кредитной истории».

В Райффайзенбанке просто объединить в один до пяти займов, при условии, что один из них — ипотечный, и подобрать удобный размер ежемесячного платежа на понятных условиях по фиксированной ставке 7,99%. Больше о рефинансировании можно узнать на raif.ru.