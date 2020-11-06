К каким гаджетам стоит присмотреться сургутянам и югорчанам

Ежегодно смартфоны наращивают мощность и удивляют возможностями мобильной фотосъемки. Но прошлогодние модели не спешат сдавать позиции. Маркетологи e-Katalog проанализировали характеристики флагманов прошлых лет и выяснили, к каким гаджетам стоит присмотреться жителям Сургута и Югры в 2020 году.



Samsung Galaxy S10

Смартфон Samsung Galaxy S10 128gb привлекает изысканным дизайном и безрамочным 6,1-дюймовым дисплеем, который изготовлен по технологии Dynamic AMOLED. Разрешение — 3040 × 1440. Предусмотрена поддержка технологии HDR10+, благодаря которой цвета на экране выглядят более ярко. «Сердцем» системы стал 8-ядерный процессор Exynos 9820. Его вычислительные возможности дополняют 8 ГБ оперативной памяти. За прорисовку графики отвечает ускоритель ARM Mali-G76 MP12. Основная камера состоит из трех фотомодулей: 12 МП + 16 МП + 12 МП. Разрешение фронтальной камеры — 10 МП. Аккумулятор емкостью 3400 мАч поддерживает 15-ватную быструю зарядку. Смартфон также можно заряжать беспроводным способом.

Apple iPhone 11 Pro Max

Мобильный телефон iPhone 11 Pro Max сделан с упором на фото- и видеосъемку. На тыльной стороне девайса располагается три фотомодуля по 12 МП. Снимки получаются красочными и детализированными независимо от условий освещенности. Арсенал профессиональных настроек позволит усовершенствовать каждый кадр. Предусмотрена возможность записи 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду. 12-мегапиксельная фронтальная камера позволяет создавать атмосферные селфи.

В аппаратную конфигурацию гаджета входит быстрый процессор A13 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора — 3969 мАч. Устройство защищено от воды и пыли по стандарту IP68.

OnePlus 8 Pro

Гаджет получил изогнутый 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 3168 × 1440. Частота обновления заявлена на уровне 120 Гц, благодаря чему картинка более плавно сменяется в динамичных игровых сюжетах. На борту — 8-ядерный процессор Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти и графический ускоритель Adreno 650. Емкость аккумулятора — 4510 мАч. Благодаря быстрой зарядке восстановить запас энергии с 0 до 50% можно всего за 23 минуты.

Основная камера состоит из четырех модулей: 48 МП + 48 МП + 8 МП + 5 МП. Красочные селфи гаджет делает на 16-мегапиксельную «фронталку».

Google Pixel 3

Относительно недорогой, но мощный смартфон Google Pixel 3 получил 5,5-дюймовый дисплей P-OLED. Разрешение — 2160 × 1080. Экран защищен ударопрочным стеклом Gorilla Glass, которое предотвращает механические повреждения. Высокий уровень производительности устройства обеспечивает 8-ядерный процессор Snapdragon 845 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера с разрешением 12,2 МП была высоко оценена экспертами DxOMark. Она создает четкие и насыщенные фотографии как днем, так с наступлением сумерек. Фронтальная камера состоит из двух фотомодулей во главе с 8-мегапиксельным объективом. Емкость аккумулятора составляет 2915 мАч. Предусмотрена поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4.0 (10 Вт). Класс пыле- и влагозащиты — IP68.