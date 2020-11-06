16+
Логотип Сиапресс
USD  78,4559   EUR  92,1229  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Гид покупателя: лучшие смартфоны прошлых лет

К каким гаджетам стоит присмотреться сургутянам и югорчанам

Гид покупателя: лучшие смартфоны прошлых лет

Ежегодно смартфоны наращивают мощность и удивляют возможностями мобильной фотосъемки. Но прошлогодние модели не спешат сдавать позиции. Маркетологи e-Katalog проанализировали характеристики флагманов прошлых лет и выяснили, к каким гаджетам стоит присмотреться жителям Сургута и Югры в 2020 году.

Samsung Galaxy S10

Смартфон Samsung Galaxy S10 128gb привлекает изысканным дизайном и безрамочным 6,1-дюймовым дисплеем, который изготовлен по технологии Dynamic AMOLED. Разрешение — 3040 × 1440. Предусмотрена поддержка технологии HDR10+, благодаря которой цвета на экране выглядят более ярко. «Сердцем» системы стал 8-ядерный процессор Exynos 9820. Его вычислительные возможности дополняют 8 ГБ оперативной памяти. За прорисовку графики отвечает ускоритель ARM Mali-G76 MP12. Основная камера состоит из трех фотомодулей: 12 МП + 16 МП + 12 МП. Разрешение фронтальной камеры — 10 МП. Аккумулятор емкостью 3400 мАч поддерживает 15-ватную быструю зарядку. Смартфон также можно заряжать беспроводным способом.

Apple iPhone 11 Pro Max

Мобильный телефон iPhone 11 Pro Max сделан с упором на фото- и видеосъемку. На тыльной стороне девайса располагается три фотомодуля по 12 МП. Снимки получаются красочными и детализированными независимо от условий освещенности. Арсенал профессиональных настроек позволит усовершенствовать каждый кадр. Предусмотрена возможность записи 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду. 12-мегапиксельная фронтальная камера позволяет создавать атмосферные селфи.

В аппаратную конфигурацию гаджета входит быстрый процессор A13 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора — 3969 мАч. Устройство защищено от воды и пыли по стандарту IP68.

OnePlus 8 Pro

Гаджет получил изогнутый 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 3168 × 1440. Частота обновления заявлена на уровне 120 Гц, благодаря чему картинка более плавно сменяется в динамичных игровых сюжетах. На борту — 8-ядерный процессор Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти и графический ускоритель Adreno 650. Емкость аккумулятора — 4510 мАч. Благодаря быстрой зарядке восстановить запас энергии с 0 до 50% можно всего за 23 минуты.

Основная камера состоит из четырех модулей: 48 МП + 48 МП + 8 МП + 5 МП. Красочные селфи гаджет делает на 16-мегапиксельную «фронталку».

Google Pixel 3

Относительно недорогой, но мощный смартфон Google Pixel 3 получил 5,5-дюймовый дисплей P-OLED. Разрешение — 2160 × 1080. Экран защищен ударопрочным стеклом Gorilla Glass, которое предотвращает механические повреждения. Высокий уровень производительности устройства обеспечивает 8-ядерный процессор Snapdragon 845 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера с разрешением 12,2 МП была высоко оценена экспертами DxOMark. Она создает четкие и насыщенные фотографии как днем, так с наступлением сумерек. Фронтальная камера состоит из двух фотомодулей во главе с 8-мегапиксельным объективом. Емкость аккумулятора составляет 2915 мАч. Предусмотрена поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4.0 (10 Вт). Класс пыле- и влагозащиты — IP68.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:28, просмотров: 127, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Родители выдохнули: после каникул сургутские школьники вернутся в классы 2025
  2. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 1859
  3. ​Жители Лангепаса вернулись из Турции и сделали не тот тест на коронавирус. Им придется оплатить штраф 1741
  4. ​Сторонники концессии, ау! 1488
  5. ​В Сургуте директор предприятия скрыла от государства налогов на 19 миллионов рублей 1404
  6. ​Сургутяне получили возможность обсудить условия концессии ГТС 1370
  7. ​В Югре с 2021 года вырастет размер взносов на капремонт 1318
  8. ​Дорогой мусор: в Сургуте и Нижневартовске повысили нормативы накопления отходов 1238
  9. ​«В команде Шувалова мне нравятся две вещи. И две — не нравятся» 1196
  10. ​В регионах тюменской «матрешки» из-за пандемии выросло недовольство людей работой банков 985
  1. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 10692
  2. Югра ужесточает карантинные меры 10168
  3. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 7997
  4. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 6454
  5. ​Возле одной из школ в Югре насмерть замерз мужчина 5908
  6. В Сургуте похитили мужчину: его удерживали в гараже, избивали и требовали деньги 5843
  7. ​Оперштаб Югры по борьбе с коронавирусом принимает особые меры относительно Сургута 5504
  8. Сургутян пытаются развести на деньги по-новому 5113
  9. ​Госавтоинспекция Югры выступила с предупреждением к водителям 4674
  10. ​Жители Югры вместо того, чтобы позвонить пожарным, снимали полыхающее здание на телефоны 4182
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 52629
  2. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 39755
  3. ​В понедельник ХМАО накроет туман 37946
  4. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 22072
  5. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19568
  6. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 18683
  7. ​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку 17529
  8. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 14386
  9. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 13864
  10. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13107

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика