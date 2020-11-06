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​Незамкнутый круг

«Россети Тюмень» завершили монтаж и наладку устройств дуговой защиты на подстанции 110 кВ «Инга»

​Незамкнутый круг

В когалымском филиале компании «Россети Тюмень» завершены работы по монтажу и наладке современных устройств дуговой защиты на подстанции 110 кВ «Инга». Теперь вероятность возникновения короткого замыкания на важнейшем энергообъекте одного из отечественных нефтяных центров снижена до нуля. На реализацию проекта энергетики потратили более 700 тысяч рублей.

Подстанция «Инга» обеспечивает электроснабжение промышленных предприятий, социально-бытовых объектов и спальных районов Когалыма, в котором проживает более 60 тысяч человек.

Дуговая защита – это устройство, изготовленное на основе волоконной оптики и микропроцессорной техники, для защиты шкафов комплектных распределительных подстанций от коротких замыканий, сопровождаемых открытой дугой. Волоконно-оптические датчики способны улавливать малейшее световое излучение дугового разряда и моментально отключать силовые цепи. Устройство разработано новосибирской компанией «Микропроцессорные технологии».

«Реализация проекта позволяет локализовать потенциальный масштаб повреждений и минимизировать ущерб при возникновении коротких замыканий на токоведущих частях закрытого распределительного устройства подстанции. Быстрая реакция и защита оборудования сокращает сроки восстановления электроснабжения потребителей при возникновении технологических нарушений», – отметил директор филиала «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети Рашид Имакаев.


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Сегодня в 10:27, просмотров: 126, комментариев: 0
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