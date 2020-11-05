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​Сотрудники Сбербанка собрали подарки для маленьких пациентов больниц Югры

Сбер принял участие в благотворительной акции «Коробка храбрости»

​Сотрудники Сбербанка собрали подарки для маленьких пациентов больниц Югры

Сбер в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре принял участие в благотворительной акции «Коробка храбрости» благотворительного фонда «Клуб добряков». Сотрудники банка из Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска передали игрушки, канцелярские принадлежности, наборы для творчества и настольные игры для пациентов стационарных отделений детских больниц Югры.

Поддержка была оказана детским травматологическому и нейрохирургическому отделениям Сургутской клинической травматологической больницы и двум педиатрическим отделениям Сургутской городской клинической больницы.

Александр Солоп, управляющий Сургутским отделением Сбербанка: «Мы с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в благотворительной акции. Сургутское отделение Сбербанка не первый раз занимает активную позицию и силами неравнодушных сотрудников оказывает помощь детям в рамках акции «Коробка храбрости. Мы продолжим принимать участие в гуманитарных и благотворительных проектах на постоянной основе».

Программа «Коробка храбрости» стартовала в благотворительном фонде «Клуб добряков» в декабре 2017 г. На данный момент в ней участвуют 52 города России. В Югре акция запущена с августа 2019 года. Её цель — скрасить детям, находящимся на лечении, пребывание в отделениях больницы, помочь преодолеть стресс, страх и боль, которых никак не избежать по пути к выздоровлению. Коробки храбрости установлены в местах, где проводятся самые неприятные для детей манипуляции – в процедурных кабинетах. После прохождения процедур в награду за храбрость ребёнок выбирает себе игрушку из волшебной коробки, и следующий поход в процедурный кабинет будет уже не так страшен.


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Сегодня в 17:05, просмотров: 133, комментариев: 0
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