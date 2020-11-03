Передавать данные между объектами энергетики будут при помощи новых цифровых технологий

Специалисты филиала АО «Россети Тюмень» «Энергокомплекс» будут молниеносно, по цифровым каналам связи получать информацию с подстанций, находящихся на удалённых территориях. Энергетики завершили полный цикл строительства и наладки нового оборудования на 7 подстанциях разного класса напряжения, пять из которых находятся на территории ХМАО-Югры, остальные – в ЯНАО. В результате получена качественная цифровая связь между энергообъектами, расположенными в двух субъектах РФ. Затраты по инвестиционной программе на реализацию этого проекта составили более 24 млн рублей.

Техперевооружение увеличило пропускную способность каналов передачи данных в том числе с оборудования релейной защиты и автоматики. Это значительно повысило качество диспетчерского управления и оперативность получения полного объёма сведений о состоянии оборудования. Модернизация позволит сократить время ликвидации возможных технологических нарушений и минимизировать вероятность возникновения нештатных ситуаций. Замена устройств связи, которые находились в эксплуатации энергетиков ещё с 80-х годов прошлого столетия, на принципиально новые аналоги является важной частью цифровизации объектов энергетической отрасли.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» (ранее – АО «Тюменьэнерго») – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

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